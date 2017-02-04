'Türkiye şeffaf ve hızlı bir yönetim modeline kavuşacak'

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Üsküdar Bağlarbaşı'ndaki Nev Mekan'da "Ben, Öteki ve Ötesi" adlı kitabının imza gününe katılarak, okurlarıyla bir araya geldi.

"Türkiye, çok daha şeffaf ve hızlı bir yönetim modeline kavuşacak"

Kalın, "Yeni sistemle Türkiye'de yaşayan bireyin kendi ötekisini ötelememe konusunda bir gayret sarf edeceği bir atmosfer olabilecek mi?" şeklindeki soruya, kişinin, kutuplaşmadan farklı tercihlerde bulunulabileceğini söyledi.

Herkesin başkasının, ötekinin tercihine saygı göstermesi esasına dayanması gerektiğini dile getiren Kalın, halk oylamasında "evet" ya da "hayır" denildiği zaman herkesin kendi tercihini özgür bir şekilde yapacağını kaydetti.

İbrahim Kalın, bunun aksinin düşünülemeyeceğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye özgür bir ülke, aklı ve iradesi olan bireyler olarak gidip bir tercihte bulunacağız. Bu tercihi yaparken gerekçelerimizin neler olduğunu elbette tartışacağız ki, şu anda da bu tartışma devam ediyor. Dolayısıyla bu süreci de götürürken birilerinin kendini 'Ben kutuplaşmanın hedefi oluyorum.' gibi algılamasından ziyade yaptığı tercihle ilgili rasyonel argümanlarını ortaya koyması esas olmalıdır. Tartışma bu yönde devam ederse daha hayırlı, daha verimli, üretken bir zeminin oluşacağı kanaatindeyim."

Referandumla Türkiye'nin çok önemli bir seçim yapacağını dile getiren Kalın, "Halk, yeni bir yönetim sistemi seçecek ve Türkiye'nin önündeki birtakım bürokratik engeller, sisteme ilişkin zaaflar bu vesileyle ortadan kalkacak ve Türkiye çok daha etkili, şeffaf ve hızlı bir yönetim modeline kavuşacak. Dolayısıyla bu modelin ne olduğunun insanların bilmesi, gerekçelerini anlaması çok önemli ama en önemlisi bilgiyle tartışmak." ifadelerini kullandı.

Trump'ın vize yasağı kararı

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, bir katılımcının, ABD Başkanı Donald Trump'ın vize yasağına ilişkin görüşlerini sorması üzerine, İslam'la terörü bir araya getiren bütün söylemlerin yanlış olduğunu her vesileyle anlattıklarını kaydetti. Belli ülkelerden gelen insanlara dönük bu tür yasakların da bir faydasının olmadığını geçmişte de gördüklerini dile getiren Kalın, ayrıca bunun oluşturabileceği negatif sonuçları da dikkate almak gerektiğini vurguladı. İbrahim Kalın, "Şimdi ABD'de yeni bir yönetim var. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın görüşmesi olacak. Telefon görüşmesi, ardından farklı düzeylerde temaslarımız olacak. Bu konuları da ele almaya devam edeceğiz." dedi. AA