Türkiye seferberliği ile Kızılay kan stokları arttı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, çetin geçen kış ayları nedeni ile kan bağışının yavaşlamasından ve stok limitlerinin altına düşülmesinden dolayı yurt genelinde seferberlik ilan edildiğini bunun ardından halkın büyük çabası ile beraber stokların büyük oranla arttığını söyledi.

Stoklarının 40 binin üzerine çıktığına işaret eden Kınık, "Stokların 40 binin altına düşmemesi gerekir. Her gün 10 bin ünite kan toplamamız gerekiyor. Bu hedefe, mevcut stok seviyemize ulaştık. Bundan sonra düzenli, her gün 10 bin ünite kan alabilecek, ihtiyacımızı karşılamış olacağız." dedi.

'Ülkemiz bağış konusunda çok duyarlı'

Kınık, vatandaşların kan verme konusunda çok duyarlı olduğunu dile getirerek, özellikle gençleri, düzenli kan vermeye çağırdıklarını söyledi.

Kadın bağışçıların oranının da yavaş yavaş arttığına dikkati çeken Kınık, "Özellik genç kızlarımız, bu konuyla ilgili daha destekleyici pozisyondalar. İyiye gidiyoruz." diye konuştu.

Kızılayın diğer çalışmaları hakkında da bilgi veren Kınık, Kızılayın 2017 yılı itibarıyla özellikle Türkiye'de misafir ettikleri Suriyelilere, Suriye içinde ve Irak'ta yerlerinden edilmiş kişilere yönelik çok kapsamlı programlar geliştirdiğini vurguladı.