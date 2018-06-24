Türkiye sandık başına gitti

Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden biri gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçimi için seçmen sandık başına gitti.

Oy verme işlemi sona erdi

56 milyon 322 bin 632 kayıtlı seçmen için 81 ilde, sandıklar kuruldu. Oy verme işlemi sabah saat 08.00'da başladı. Sandığa ilgi oldukça yoğundu.

Sandığa giden seçmen 2 ayrı oy pusulasına mühür vurdu. İlk oy pusulasında, Cumhurbaşkanlığı seçimi için yarışan 6 adayın ismi vardı.

İki ayrı oy pusulası, aynı zarfa

2'nci oy pusulasında ise 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yarışan 8 siyasi partinin amblemi yer aldı.

Seçmen, tercihte bulunduğu iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attı.

530 bin personel görevdeydi

Seçmen sandık başında iken güvenlik güçleri de seçim bölgelerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olası siber saldırılara ve asayiş olaylarına karşı ülke genelinde yaklaşık 530 bin personel görev yaptı.

Oylar sayılıyor, gözler YSK'da

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda.

Gece yarısından önce kesin olmayan sonuçların açıklanması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber