Rusya'nın önemli medya kuruluşlarından genel yayın yönetmeni ve haber müdürlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda gazetecinin Türk meslektaşlarıyla buluştuğu Türkiye-Rusya Medya Forumu, Antalya'da başladı.

Antalya'nın Belek turizm bölgesinde Rixos Premium Belek'te Global Connection Medya Grubu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen forumun açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, forumun iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Türel, en zor süreçlerde dahi bu dostluğa gölge düşmediğini ve bu dostluğun, yerini güçlü bir şekilde koruduğunu ifade etti. Şu anda çok güçlü bir siyasi ilişki ve toplumsal ilişki dönemi yaşandığını belirten Türel, "Rus misafirlerimizi Antalya'da en güzel şekilde ağırlıyor olmak, bizim turizm sektöründeki en önemli referans belgemiz..." dedi.

"Dünya liderleri Erdoğan ve Putin'i kıskanıyor"

Rusya Federal Turizm Ajansı Toplumsal Forum Başkan Yardımcısı Sergey Markov da Türkiye ile Rusya arasında zor bir dönem yaşandığını ancak iki ülke liderinin büyük çabalarıyla ilişkilerin tekrar ayağa kalktığını söyledi.

Bundan sonra ilişkilerin çok yönlü olarak gelişeceğini ifade eden Markov, "Kriz döneminde Ruslar Türkiye'yi gerçekten çok özledi." dedi.

Markov, Rus turistlerin sağlık ve güvenlik gibi olaylarda bazı sorunlar yaşadığını, sağlık ve ölüm durumlarında tazminatların yeterli olmadığını, bu tür sorunların ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Otellerde Rusça bilen personel sayısının yeterli olmamasının da Rus turistler tarafında eksiklik olarak algılandığını belirten Markov, bu problemlerin halledilmesi durumunda turist sayısında artış sağlanacağını kaydetti.

Markov, dünyada çoğu liderin, Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin arasındaki ilişkiyi kıskandığını iddia etti.

İki lider arasındaki güçlü ilişkiye karşın sivil toplum ve uzmanlar arasındaki ilişkilerin zayıf olduğuna işaret eden Markov, "Rus gazeteciler, vatandaşlarına Avrupa kaynaklarından Türkiye'yi anlatmaya kalkıyor. Aynı şekilde Türk gazeteciler de öyle... Nasıl yerel para ile ticaretin gelişmesini istiyorsak, bilgi akışının da Türkçe ve Rusça yapılması gerektiğini önemsiyorum." diye konuştu.

Global Connection Genel Koordinatörü Onur Tayşu ise forumda iki ülke arasında daha güçlü ve etkili neler yapabileceğinin konuşulacağını bildirdi.

"İki ülke arasında charter trafiğinin tarifeli seferlere dönmesi elzem"

Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, iki ülkenin son yıllarda yaşadığı olayların aslında Türkiye ve Rusya'nın birbirine ne kadar ihtiyacı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Türkiye ile Rusya arasındaki turizm trafiği değerlendirildiğinde Türkiye'ye gelen her 100 Rus turiste karşılık Rusya'ya 20 Türk turistin gittiğini aktaran Ersoy, "Öncelikle bu dengenin kurulması gerekiyor. Karşılıklı olarak bu trafiği artırmak lazım." dedi.

Ersoy, Rusya'da kış sporlarına yönelik önemli adımlar atılabileceğini belirterek, iki ülke arasında uygulanan vizenin öncelikle kaldırılması gerektiğini söyledi.

İki ülke arasında charter trafiğinin tarifeli seferlere dönmesinin elzem olduğuna işaret eden Ersoy, tarifeli uçuşların rekabet ve hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Ersoy, Türkiye ile Rusya arasında vizenin kaldırılmasının ardından pasaportsuz geçiş imkanının sağlanabilmesi durumunda da turist trafiğinde en az yüzde 50'lik artış olabileceğini kaydetti.

"Rusya bu büyümemizde ana pazarımız olacak"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı da dünyada yaklaşık 1,3 milyar kişinin seyahat ettiğini, Türkiye'nin de 40 milyondan fazla yabancı turist ağırladığını söyledi.

Yağcı, Antalya'nın, bu yıl 4 milyon Rus turisti ağırladığını ve dünyada en fazla ziyaretçi kabul eden 12. şehir olduğunu bildirdi.

Dünya turizmine bakıldığında, 2030 yılında seyahat eden insan sayısının 1,8 milyara çıkacağını ve dünyadaki tüm sıkıntılara rağmen insanların seyahat etmekten vazgeçmeyeceğini belirten Yağcı, Türkiye'nin 2023 vizyonunda 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedefinin bulunduğunu aktardı.

Türkiye ve Rusya'dan ortak dizi projesi

Forum kapsamında Global Connection Genel Koordinatör Yardımcısı İsmail Burhanoğlu moderatörlüğünde Maya Productions International Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Özkan, KIT Gazprom-Media Uygulayıcı Yapımcısı Maxim Kovalevitch ve Komsomolskaya Pravda Yayın Yönetmeni Yardımcısı Vlad Gemst'in konuşmacı olarak katıldığı "Kültür ve Medya" paneli düzenlendi.

Maya Productions International Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Özkan, Türkiye'ye Rus kültürünün öncelikle romanlarıyla girdiğini ifade ederek, Rus dostlarla beraber "Kalbimin Sultanı" projesini birlikte yapacaklarını bildirdi.

Özkan, bu projenin yeni ve inovatif bir iş olacağını, proje tamamlandığında derin bağları olan Türkiye ve Rusya'nın iki büyük hayal gücünü bir araya getireceğini söyledi.

Yüksek bütçeli bir prodüksiyon olan bu dizinin en az 80 ülkede seyredileceğini belirten Özkan, dünyada bu diziyi 800 milyon civarında insanın izleyeceğini bildirdi.

KIT Gazprom-Media Uygulayıcı Yapımcısı Maxim Kovalevitch ise "Kalbimin Sultanı" projesinde herkesin tanıdığı Türk ve Rus oyuncular olacağını söyledi.

Daha önce Rus televizyonlar için böyle bir projenin yapılmadığını ifade eden Kovalevitch, "Hem Türk hem de Rus izleyicilerin bu projeyi çok seveceğini düşünüyorum. Uluslararası satışı için temkinli davranıyoruz ama olası satışları da takip ediyoruz." dedi.

Komsomolskaya Pravda Yayın Yönetmeni Yardımcısı Vlad Gemst ise Rusya'da önemli işlere imza atan Türk iş adamlarının açıklama ve beyanatlarının ülkenin önde gelen basın ve yayın organlarında yer almasına destek olduklarını ifade etti.

Gemst, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin olmadığı kadar hızla geliştiğini, Rus medyasının da bu konuda önemli işler başardığını kaydetti.

Forum boyunca Twitter'dan Türkçe "İyiyizbirlikte", Rusça olarak da "Horoshovmeste" hashtag'leri kullanılarak paylaşımlar yapılacak.

Kaynak: AA