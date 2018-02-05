Türkiye Mehmetçiğini yalnız bırakmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta başlayan Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na verilen desteklerin ardı arkası kesilmiyor.

Türkiye'nin her bir yanından ve hatta dünyadan büyük destek gören Mehmetçik, gerek yemeklerle, gerek sloganlar ve gerekse gönüllü askerlik başvurularıyla hiçbir zaman yalnız bırakılmıyor.

Kayseri

Kayseri'de bir grup araç sürücüsü ''Zeyin Dalı Harekatı''na destek için sosyal medya üzerinden haberleşerek bir araya geldi. Sürücüler, Türk bayraklarıyla donattıkları araçları ile şehir turu attı.

Grup ardından Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın babaevine taziye ziyaretinde bulundu. Burada tekbir eşliğinde "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganı atan grup, şehit Muratdağı için dua edip, lokum dağıttı.

Sürücüler, daha sonra Kartal Şehitliği'ne giderek şehitler için dua etti.

Kahramanmaraş

Araçlarını Türk bayrakları ve zeytin ağacı dallarıyla süsleyen Kahramanmaraşlı bir grup da, Mehmetçiğe destek amacıyla Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Araçlarından Mehter marşı açıp slogan atan grup üyeleri, yöresel kıyafetleriyle gösteri yaptı.

Rize

Rize'de de Türk bayrağı açarak bir araya gelen gençler Afrin harekatına destek verdi. Şehitler için dua eden grup, Afrin'e gönüllü asker olarak gitmek için hazırlanan dilekçeleri imzaladı.

Kaynak: TRT Haber