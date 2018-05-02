  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Türkiye, Libya'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Libya'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen ve Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu'nu hedef alan terör saldırısını şiddetle kınadı.

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Türkiye, Libyadaki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'daki saldırıyı kınayan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Libya’nın başkenti Trablus’ta bugün düzenlenen ve Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu’nu hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyor, bu menfur saldırıda yaşamlarını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Libya’nın huzur ve istikrarını hedef alan bu alçakça girişime karşı Türkiye'nin dost ve kardeş Libya halkına destek ve dayanışmasını yineliyoruz." 

15 kişi hayatını kaybetti 

 

Libya'nın başkenti Trablus'taki Yüksek Seçim Kurulu binasına bugün silahlı saldırı düzenlenmişti. Terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği bildirilen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: trablus, terör, saldırı, Libya, Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ
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