Türkiye Kudüs için tek yürek

Türkiye İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama sessiz kalmadı. Yurdun dört bir tarafından İsrail'e tepki yağdı.

İstanbul

İsrail vahşetini AK Parti Gençlik Kolları İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan grup, "Filistin için mücadeleye devam" yazılı pankart açtı.

Başkonsolosluk önüne, üzerinde "Filistin'e destek, İsrail'e telin" yazılı siyah çelenk bırakıldı.

Başkent

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları üyesi bir grup Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

"Ankara sokaklarının Kudüslü çocuklarıyız" ve "Dünya sussa biz susmayacağız, Kudüs emanetimizdir" yazılı pankart ve dövizlerle protesto yaptılar.

Gençler, tekbir eşliğinde İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Elçilik konutu önüne siyah çelenk bırakan grup üyeleri, yanlarında getirdikleri yumurtaları konuta fırlattı. Grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Erzurum

Erzurumlular Yakutiye Kent Meydanı'nda buluştu ve meydanda dev Filistin bayrağı açıldı.

Ardahan, Erzincan, Yozgat

Ardahan'da da İsrail'e karşı tepki vardı. Erzincan, Yozgat ve Kars'ta Gazze'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı, şehit Filistinliler için dua edildi.

Antalya

Antalya'daki protestonun adresi Muratpaşa ilçesindeki kapalı yol oldu. Binlerce Antalyalı havuz başında bir araya geldi.

Burdur

Cumhuriyet meydanında bir araya gelen 100'lerce Burdurlu İsrail'in vahşetini protesto etti.

Diyarbakır

Diyarbakır'da da binlerce kişi İstasyon Meydanı'nda toplandı. "Diyarbakır Kudüs için yürüyor" adlı protesto gösterisinde İsrail ve Amerika'ya öfke büyüktü.

Adana

Adana'da düzenlenen protestolarda İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki gösterildi.

İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenler için Sabancı Merkez Cami'nde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan çok sayıda kişi Filistin için meydandaydı.

Niğde, Hatay ve Kilis

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama Niğde, Hatay ve Kilis'te de tepkiler vardı.

Kaynak: TRT Haber