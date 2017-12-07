Türkiye Kudüs için ayakta

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıkları yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Donald Trump Kudüs kararını açıkladı

Fatih Camisi önünde toplanan grup, ABD Başkanı Trump'ın tepkilere yol açan kararını protesto etti. Buradaki grup adına basın açıklamasını okuyan TÜGVA İstanbul Temsilciliği Teşkilat Koordinatörü Mehmet Akdaş, "Hadsizliğin, saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs’ümüzü işgalci İsraillilerin siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuşlardır.” dedi.

"Kudüs’ümüzün 1 anlık karanlığa bürünmesinin sonuçları çok ağır olacaktır"

“Şu açıkça bilinmelidir ki, New York’un bir gece aydınlanması için tüm gönül coğrafyamızı ateşe atanlar; Kudüs’ümüzün 1 anlık karanlığa bürünmesinin sonuçları çok ağır olacaktır." diyen Akdaş, "Tarih bize göstermiştir ki; Theodor Herzl’in rüyasıyla hareket edenler, bu çağın Selahaddinlerini, Abdülhamidlerini hesaba katmazlarsa acı bir kabusa uyanacaklardır." ifadelerini kullandı.

"Kudüs İslamdır"

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde çeşitli sivil toplum örgütlerine üye vatandaşlar, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu binası önünde toplandı.

Gruptakiler, "Avrupa değil İslam birliği", "Katil ABD Orta Doğu'dan defol", "Trump şaşırma, sabrımızı taşırma" şeklinde sloganlar attı ve "Kudüs İslamdır" yazılı pankart taşıdı.

Grup adına konuşan AGD İstanbul Şube Başkanı Ali Uğur Bulut, ABD ve İsrail'in kanlı ortaklığı ve işgal planlarının devam ettiğini belirterek, siyonizmin yeni kuklası Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacakları ve Amerikan Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacakları açıklamasını kınadıklarını söyledi.

Ankara

Aralarında bazı AK Parti milletvekillerinin de bulunduğu bir grup, ABD Büyükelçiliği önünde protestoda bulundu.

Filistin ve Kudüs lehine sloganlar atan grup adına açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tüm siyasi partilerin tepki gösterdiğini belirtti.

Şentop, 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü kendi toprağı olarak ilan etmesinin ardından kısa bir süre sonra BM'nin karar alarak bu kararı tanımadığına işaret etti.

Birleşmiş Milletlerin 1980'de verdiği kararı ABD'nin de desteklediğini söyleyen Şentop, "Kudüs sadece Yahudilerin değil İslam'ın ve Hristiyanlığın da merkezi olarak kabul edilen mukaddes bir yerdir. Kudüs'e bu yüzden uluslararası statü tanınmıştır. Dolayısıyla ABD'nin kararı uluslararası hukuka aykırıdır. Sadece Türkiye değil tüm İslam ülkeleri bu kararı şiddetle kınıyor." dedi.

Denizli

Denizli Büyükşehir Belediyesi önündeki 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan grup, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepkilerini dile getirdi.

Filistin ve Türkiye bayraklarıyla, "Kudüs bizimdir, bizim kalacak", "Cenk, cihat, şehadet" yazılı pankartlar açan vatandaşlar, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Aydın

Aydın'da Kent Meydanı'nda toplanan AK Parti Gençlik Kolları, Genç İHH ve Anadolu Öğrenci Birliği üyeleri de karara tepki gösterdi.

Grup, Filistin ve Türk bayraklarıyla, "Kahrolsun İsrail", "Mescid-i Aksa Onurumuzdur" sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Erzurum

Erzurum'da, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı protesto edildi.

AK Parti Gençlik Kolları, İHH, TÜGVA, Memur-Sen ve diğer bazı sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan grup, Yakutiye Kent Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup, "Katil Trump Filistin'den defol", "Hamas'a selam direnişe devam", "Kudüs ümmetin onurudur", "Terörist Amerika Filistin'den defol", "Katil İsrail Filistin'den defol" ve "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganları attı.

Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüşe geçen grup, sloganlar eşliğinde Havuzbaşı Kent Meydanı'na yürüyerek, buradan yeniden Yakutiye Kent Meydanı'na döndü.

Edirne

Edirne Genç Sivil Toplum Kuruluşu Platformu üyeleri, Eski Cami önünde toplandı. Sık sık tekbir getiren grup, "Kahrolsun İsrail" şeklinde slogan attı.

Platform adına açıklama yapan Rıdvan Adanır, Kudüs'ün, Müslümanlar için sadece ikamet etmek maksadıyla toplandıkları bir şehirden ibaret olmadığını söyledi.

Kudüs'ün Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı içinde bulunduran bir belde-i muhayyere olduğunu vurgulayan Adanır, şunları kaydetti:

"Bu beldelerin huzurunu kaçıran elbet Allah'ın lanetine uğrayacaktır. ABD'nin, Kudüs'ü siyonizmin başkenti olarak tanıyacağına ilişkin ifadeleri en hafif tabirle akıl tutulmasıdır, ülkesi içindeki ve dışındaki Müslüman ümmeti yok saymaktır. Bu akıl tutulmasına ilk ağızdan karşı çıkan tek ülke Türkiye olmuştur. Bizler dünya mazlumlarının hamisi, tarihi sorumluluğunun bilincindeki Türk devleti ve milletinin bir parçası olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bu sorumluluğun bilincinde olan ve yerine getiren Cumhurbaşkanımızın yanındayız ve Kudüs'ün sonsuz destekçisiyiz."