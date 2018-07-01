Türkiye Kerkük'teki seçim sandıklarına yönelik saldırıyı kınadı

Irak Kerkük'te oy pusulalarının bulunduğu depoya bombalı saldırı düzenlendi. Bir kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük'te düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

"Söz konusu terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden Iraklı kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. İlgili Irak makamlarının, Kerkük'teki seçimlere ilişkin hile ve usulsüzlük iddiaları ile ilgili soruşturmayı süratle ve şeffaf biçimde tamamlamalarını ve vilayette güvenliği sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almalarını bekliyoruz."

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere, özellikle Kerkük ve diğer kuzey bölgelerinde hile iddiaları gölge düşürmüştü. Irak meclisi şaibe iddiaları üzerine oyların yeniden elle sayılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA