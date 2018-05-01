Türkiye, Kenya polisini eğitecek

TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek, bir süredir Kenya'da bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü heyeti ile Kenya Ulusal Polis Teşkilatının çeşitli birimlerine yaptıkları ziyaretlerde, özellikle terörle mücadele alanında Türkiye'den destek istendiğini söyledi.

Yüksek, TİKA'nın Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü "Uluslararası Polis-Güvenlik Eğitim İşbirliği Projesi" çerçevesinde bu yıl içerisinde Kenya polisine belirli aralıklarla bir ila üç hafta polislik eğitimi verileceğini belirtti.

Eş-Şebab'a karşı Türkiye'den destek istendi

Kenya Ulusal Polis Teşkilatı Baş Müfettişi Joseph Boinnet ile yüz yüze görüşmeler yapıldığını dile getiren Yüksek, "Özellikle Eş-Şebab terör örgütü başta olmak üzere farklı çeşitlerde kendini gösteren terör yapılanmalarına karşı Kenya Ulusal Polis Teşkilatının altında bulunan her üç birim de bu konuda bir açıktan bahsettiler ve Türkiye'den eğitim desteği talep ettiler." dedi.

Kenya'nın, Türkiye'nin son dönemde hem Irak'ta hem de Suriye’de gelişen ve farklılaşan terör konseptine karşı verdiği başarılı örneklerin farkında olduğunu belirten Yüksek, Kenya polis teşkilatının Türkiye'nin bu tecrübesinden faydalanmak istediğini aktardı.

Yüksek, Türkiye'de terör eylemlerinin yapılmadan önlenmesinin ve son dönemde, özellikle 1,5 yıl içerisinde yapılan saldırıların azalması ile yakalanılan başarının Kenya başta olmak üzere dünya kamuoyunda takdir edildiğinin altını çizdi.

“Türk polisinin tecrübesinden açıkça faydalanmak istediler”

Kenya’nın Somali ile 700 kilometreden fazla sınırı bulunduğuna dikkati çeken Yüksek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kenya polisi, kendi sınır güvenliğinin korunması ve terör örgütleri tarafından ülkeye yapılan sızmalara karşı erken istihbarat toplanması ile bu istihbaratların derlenip aksiyona dönüştürülmesi noktasında Türk polisinin tecrübesinden açıkça faydalanmak istediklerini ifade etti. Kenya Kriminal Soruşturma Departmanına yaptığımız ziyarette, Kenya polisi biyolojik, kimyasal ve balistik inceleme, parmak izi ve olay yeri inceleme alanlarında kurumlarında yaşanan açıklıkları dile getirdiler ve bu alanlarda da teknik bilgilerin kendilerine aktarılması için Emniyet Genel Müdürlüğünden destek talep ettiler."

Türkiye siber suçlarla mücadeledeki tecrübesini Kenya ile paylaşacak

Kenya'nın özellikle mobil para teknolojisinin ilk girdiği ülkelerden biri olduğunu hatırlatan TİKA Koordinatörü, ülkede internet altyapısının oldukça gelişmiş olmasına rağmen bu alandaki risklerin de hayli fazla olduğunu söyledi.

Yüksek, Kenya'nın siber suçlarla mücadelede kara para aklama, banka hesaplarının ele geçirilmesi gibi alanlarda ciddi paralar kaybettiğini belirterek, "Kenya Ulusal Polis Teşkilatının siber suçlarla mücadelede Türkiye'nin gelişmiş bankacılık altyapısı ve güvenlik teknolojisi alanında bilinen başarısından faydalanabileceği vurgulandı." dedi.

İki ülke arasında "Güvenlik İş Birliği Anlaşması" imzalanmıştı

Türkiye ile Kenya arasında 2014 yılında imzalanan Güvenlik İşbirliği Anlaşması Kenya parlamentosunda henüz onaylanmadığı için şu an yürürlükte değil.

Yüksek, bu konuda Kenya Polis Teşkilatı Baş Müfettişi Joseph Boinnet'in kişisel olarak bu işi takip edeceğini ve anlaşmanın imzasına ilişkin destek vereceğini aktardığını kaydetti.

Yüksek, 2014 yılında imzalanan anlaşmanın yürürlük kazanmasından sonra Kenya ile Türkiye arasında uzun dönemli polis eğitim programlarının başlayabileceğini ifade etti.

Uzun dönemli eğitim çalışmalarında Kenyalı öğrencilerinin Türkiye’deki polis akademisinden mezun olabileceklerini belirten Yüksek, bu sayede lisans düzeyinde eğitim verebileceklerini bildirdi.

TİKA'nın Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 2007 yılında Arnavutluk ve Kırgızistan'da başlattığı polis eğitimi projesi ile bugüne kadar yaklaşık 30 ülkede 420 program düzenlendi ve 7 bin 300 polise eğitim verildi.

Kenyatta'nın güvenlik danışmanına FETÖ anlatıldı

Kenya'ya ziyarette bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü heyeti ile TİKA ve Türkiye’nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu’nun da katılımıyla Kenya Ulusal Polis Teşkilatına, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında bilgiler verildi.

Yüksek, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta’nın güvenlik danışmanı ve Kenya Ulusal Polis Teşkilatında yapılan sunumlarla FETÖ’nün Türkiye'de yarattığı tehdit ve aktif olduğu ülkelerde oluşturabileceği potansiyel tehdit konusunda tarafları bilgilendirdiklerini ve tanıtıcı broşürler verildiklerini söyledi.

Yüksek, "Her ne kadar Kenya ve Türkiye arasında suçlu değişim anlaşması olmasa da bu konuda özellikle bazı kaçak FETÖ elemanlarının önde gelenlerinin Kenya'da olduğu karşı tarafa zikredildi ve Türkiye’nin bu konudaki hassasiyeti paylaşıldı." diye konuştu.

Kaynak: AA