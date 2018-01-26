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"Türkiye Kart' dönemi başlıyor

Banka işlemlerinden alışverişe, toplu ulaşımdan fatura ödemelerine her şey tek kartla yapılacak.

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Tek kart ile her yerde ödeme kolaylığı geliyor. 

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Ortak Ödeme Platformu İmza Töreni'ne katıldı, Türkiye Kart'ın özelliklerini anlattı.

Yıldırım "Türkiye Kart ile gerek kart gerekse cep telefonu kullanarak alışveriş transferler ödemeler gerçekleştirebilecek." dedi.

Ortak ödeme kartı Türkiye Kart, Türkiye'nin her yerinde geçerli olacak. Kartın hizmete girmesiyle birlikte her türlü nakit işlemleri kişinin bankada hesabı olmasa bile kolaylıkla yapılabilecek. Kart, tüm banka işlemlerinde de kullanılabilecek. Havaleden EFT'ye, para yatırmadan para çekmeye bütün işlemler kolaylıkla yapılacak. Ayrıca işlemlerden komisyon ücreti alınmayacak.

Kart sadece banka işlemleri değil, alışverişte de kullanılacak. Ancak kredi kartı yerine kullanılamayacak.

Türkiye Kart, en büyük kolaylığı toplu ulaşımda sağlayacak. Her şehirde ayrı otobüs kartı almaya gerek kalmayacak.

Kartın kullanımına, yılın ikinci yarısında başlanılması planlanıyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Türkiye Ortak Ödeme Platformu, türkiye kart, binali yıldırım, başbakan
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