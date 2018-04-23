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Buradasınız : » » Türkiye Kamu-Sen'in yeni genel başkanı Önder Kahveci oldu

Türkiye Kamu-Sen'in yeni genel başkanı Önder Kahveci oldu

6. Olağan Genel Kurulu'nda, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanlığına Önder Kahveci seçildi.

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Türkiye Kamu-Senin yeni genel başkanı Önder Kahveci oldu

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamada, sendikanın 6. Olağan Genel Kurulunda yapılan oylamada, Genel Başkan Vekili ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı görevine seçildi.

Kahveci, seçimin ardından yaptığı konuşmada, ülkenin içinde bulunduğu zor süreçte konfederasyonun omuzlarındaki sorumluluğun ağırlığının bilincinde olduklarını ifade etti.

Kahveci, konfederasyonun zorlukları aşarak bugünlere geldiğini belirtti.

"Aynı azim ve kararlılıkla özellikle kuruluş ilkelerimizden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonraki odak noktamız, artık yetkili sendika olmak, toplu sözleşme masasına yetkiyle oturmak olacaktır. Türkiye Kamu-Sen sendikacılığın tarihini yazmaya devam edecektir. Bu bilinç içerisinde çalışma yaşamında ortaya çıkan aksaklıkların çözümü, milli birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi, Türk milletinin ilelebet bu topraklarda hür ve bağımsız olarak yaşayabilmesi için üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye ben ve yönetim kurulumuz hazırdır."

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye kamu sen, genel kurul
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