Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Türkiye Başkanı ve Avrupa Başkan Yardımcısı Ferhat Bozçelik yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB'ye yönelik, "Bugüne kadar açmadığınız şu fasılları açmaktan başka çareniz yok, açarsanız ne ala, açmadığınız takdirde güle güle." şeklindeki açıklamalarının son derece yerinde olduğunu belirterek, "Türkiye ilk kez AB'yi sıkıştırıyor." dedi.

Bozçelik, anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'daki halk oylamasının ardından, Batılıların karşılarında eskiye oranla çok daha güçlü bir Türkiye bulduklarını söyledi.

"AB, Türkiye konusunda bir yol ayrımında"

Artık Türkiye'nin AB tarafından "sıkıştırılan ülke" konumundan çıktığını kaydeden Bozçelik, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar sıkıştırılan, adım atması beklenen hep Türkiye oldu. Türkiye ise AB üyeliği konusunda gereken adımları attı. Ancak bir türlü karşıdan beklenen adımlar gelmedi. AB'nin artık bir karar vermesi gerekiyor. Bu noktada Cumhurbaşkanımızın açıklamaları son derece yerinde. AB bugüne kadar hep Türkiye'yi sıkıştırdı ve tüm adımları Türkiye'den bekledi. Türkiye ise ilk kez AB'yi sıkıştırıyor, fasılların açılmasını istiyor.

AB, Türkiye konusunda bir yol ayrımında ve artık bir karar vermeleri gerekiyor. Bugün Türkiye'nin AB'ye ihtiyacı olduğundan daha fazla AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu nedenle Türkiye'yi gözden çıkarmasını çok mümkün görmüyorum."