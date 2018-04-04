  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Türkiye ile Ukrayna yeni uçuşlar için anlaştı

Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların artırılması amacıyla imzalanan yeni anlaşmayla, İstanbul-Odessa uçuşlarının frekansı iki katına çıkarıldı.

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Türkiye ile Ukrayna yeni uçuşlar için anlaştı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ile Ukrayna Sivil Havacılık heyeti, iki ülke arasındaki seferlerin ve uçuş noktalarının artırılması amacıyla dün Ankara'da bir araya geldi.

Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Haydar Yalçın ve Ukrayna Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdür Yardımcısı Sergii Korshuk başkanlığında gerçekleştirilen havacılık müzakerelerinde, havayolu taşıyıcılarının süregelen frekans ve nokta kısıtlaması sorunları ele alındı.

İstanbul-Odessa hattındaki haftalık uçuşlar 28'e çıkarıldı

Müzakereler sonunda imzalanan mutabakat zaptı ile İstanbul-Odessa hattında mevcut frekans sayısının iki katına çıkarılması konusunda anlaşma sağlandı. İstanbul-Odessa hattındaki haftalık uçuşlar 14'ten 28'e çıkarılırken, iki ülke arasında yeni uçuş noktaları konusunda da mutabık kalındı.

Bu kapsamda, Türk tarafı için İzmir, Bodrum, Bursa ve Dalaman çıkış noktası, Ukrayna tarafı için de varış noktası olarak kabul edilerek bu şehirlerden karşılıklı sefer düzenlenmesine imkan sağlandı.

İzmir-Kiev hattı için haftalık 21 frekans uçuş belirlenirken, yeni eklenen noktalara haftalık 7 frekans sefer düzenlenmesi karara bağlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: yeni uçuş noktaları, Ukrayna, türkiye, İstanbul-Odessa uçuşları
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