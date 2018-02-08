"Türkiye Güven Huzur" uygulamalarında 10 bin 542 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından ilgili birimlerin katılımıyla düzenlenen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 10 bin 542 şüpheli yakalandı.

70 binin üzerinde personel katıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki uygulamalara ortalama 70 binin üzerinde personel katıldı. Güvenlik güçlerince uygulamalarda ortalama 328 dedektör köpek, 71 deniz ve 15 hava aracı kullanıldı.

Denetimler kapsamında 4 milyon 466 bin 916 kişi, kimlik sorgulamasından geçirildi. Sorgulama sonucu haklarında yakalama kararı bulunan 10 bin 542 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle 3 bin 861 kişiyi gözaltına alan ekipler, 32 bin 380 kişiye de adli veya idari işlem uyguladı.

Aranan 3 bin 419 araç bulundu

Uygulamalar kapsamında şehirlerin giriş ve çıkışları ile merkezdeki belli noktalarda trafik kontrol noktaları oluşturuldu. Bu noktalarda trafik ekiplerince, sürücülerin belgeleri ile araçların donanımları kontrol edildi. Denetimlerde arandığı belirlenen 3 bin 419 araç bulundu.

Eksiklikleri olduğu gerekçesiyle 67 bin 906 aracın sürücülerine ceza kesilirken 11 bin 957 araç da trafikten men edildi.

Uygulamalar kapsamında ekiplerce, çeşitli nedenlerle 7 bin 792 iş yerine cezai işlem uygulandı, 4 bin 839 iş yeri kapatıldı.

Aramalarda 3 uzun namlulu silah, 373'ü kurusıkı 856 tabanca, 477 av tüfeği, 10 bin 780 mermi, 790 kesici delici alet, 24 kilo 874 gram esrar, 2 kilo 165 gram metamfetamin, bir kilo 489 gram eroin, 403 gram bonzai, 3 gram kokain, 2 bin 373 uyuşturucu hap, 25 kök Hint keneviri, 245 bin 239 paket kaçak sigara ve 7 bin 693 litre kaçak içki ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında 9 ton 880 kilo menşei belirsiz et, 7 bin 590 litre kaçak akaryakıt, 808 sahte altın, 694 kaçak cep telefonu, 199 tarihi eser ve 14 adet "F" serisi bir dolarlık banknot yer aldı.

İlk kez 9 Aralık 2016'da yapılan "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında 262 bin 606 kişi kimlik sorgulamasından geçirilirken haklarında yakalama kararı bulunan 676 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA