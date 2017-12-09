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Türkiye genelindeki AVM'leri polis başmüfettişleri denetleyecek

Ülke genelindeki alışveriş merkezlerinde halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek durumların olup olmadığını denetlemeleri için polis başmüfettişleri görevlendirildi.

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Türkiye genelindeki AVMleri polis başmüfettişleri denetleyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca, ülke genelindeki alışveriş merkezlerinde halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek durumların olup olmadığını denetlemeleri için polis başmüfettişleri görevlendirildi.

Polis başmüfettişleri, 11-31 Aralık tarihlerinde AVM'lere giderek, yerinde detaylı incelemelerde bulunacak.

"Güvenlik algısı" da değerlendirilecek

Denetlemeler kapsamında AVM'lerdeki kamera ve plaka tanıma sistemleri, el dedektörü, X-ray cihazları ve araç altı izleme sistemlerinin usulüne uygun ve düzgün çalışıp çalışmadıkları kontrol edilecek.

Ayrıca AVM'lere kontrolsüz giriş yapılmasına göz yumulup yumulmadığına ve özel güvenlik görevlilerinin kılık kıyafeti ile kimlik kartlarını görünür şekilde taşıyıp taşımadığına da bakılacak.

Denetlemelerde sadece özel güvenlik unsurlarının kanuni şartları taşıyıp taşımadığı değil, güvenlik algısının yeterince yerleşik olup olmadığı da değerlendirilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, alışveriş merkezleri
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