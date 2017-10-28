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Türkiye genelinde suçlulara yönelik operasyon! 872 kişi yakalandı

Türkiye genelinde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 bin 308 personelle 2 bin 176 ikamette arama yapıldı, 872 kişi yakalandı.

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Türkiye genelinde suçlulara yönelik operasyon! 872 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, özellikle cinayet suçları ile diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmelerinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen operasyonlar, dün sabah erken saatlerde başladı. Arama kararlarının alınmasının ardından il ve ilçe merkezlerinde ekiplerce eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Birincisi gerçekleştirilen ve 2 bin 186 ekip ile 6 bin 308 personelin görev aldığı operasyonlarda 2 bin 176 ikamette arama yapıldı.

Operasyonlarda, cinayet suçundan aranan 66, hırsızlık suçundan aranan 105, yağma suçundan aranan 21, yaralama suçundan aranan 116, silahla tehdit suçundan aranan 27, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından aranan 13, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 9, dolandırıcılık suçundan aranan 18, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan 14, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan 3 kişi yakalandı.

Diğer suçlardan arananlarlarla birlikte operasyonlarda yakalananların sayısı 872 oldu. Yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından adliyelere sevk edildi.

Adli mercilere sevk edilenler arasında iki yıla kadar hapis cezasıyla aranan 389, beş yıla kadar hapis cezasıyla aranan 147, 10 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 62, 20 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 30, 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 6 kişi yer alıyor.

Ayrıca yapılan operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 61 mermi, iki kurusıkı tabanca ve 45 kilogram tütün ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: eş zamanlı operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü, cinayet suçluları
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