Türkiye genelinde PKK'ya operasyon

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda, 70 şüpheli yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelecek günlerde PKK mensuplarınca kent genelinde bombalı, silahlı veya molotofkokteylli saldırılar düzenleneceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

104 adrese eş zamanlı operasyon

Ekipler, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 104 örgüt üyesinin yakalanması için 104 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, zanlılardan 70'i gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi ve örgütsel doküman ile şifrelenmiş dijital malzemeler ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Diğer 34 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Mersin

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 60 kişi gözaltına alındı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütünün sözde kent ve mahalle komisyonlarında faaliyet göstermek, örgüt adına korsan gösteri ve eylemleri organize etmek iddialarıyla haklarında gözaltı kararı verilen 60 kişi yakalandı.

Malatya merkezli operasyon

Malatya merkezli iki ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün legal yapılanmalarından olan ve Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çadır Yardımlaşma Dayanışma Derneğinde faaliyet yürüten kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Adana

Adana'da PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik 30 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ele geçirildi. Zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Antalya

Antalya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, örgüte yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital veri depolama cihazları ele geçirildi.

Çorum

Çorum'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüte yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.G. ile H.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bazı örgütsel doküman, dijital veri depolama cihazlara da el konuldu.