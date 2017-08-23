Türkiye genelinde huzur uygulaması

Türkiye genelinde yapılan ve İstanbul'da, ''Türkiye Güven Huzur'' adlı asayiş uygulaması kapsamında, hava destekli 5 bin polisin katılımıyla 39 ilçede 200 noktada sabit yol uygulaması yapıldı.

Vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katıldı.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.

Zırhlı araçların da uygulama noktalarında giriş ve çıkışları kapattığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra, el çantaları ve valizleri de dedektör köpekler eşliğinde kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor. Uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

Düzce

Düzce'de, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin katılımıyla "Huzur Türkiye" uygulaması gerçekleştirildi.

Kent genelinde emniyet ve jandarma tarafından oluşturulan noktalarda süren uygulamada, Genel Bilgi Tarama (GBT), emniyet kemeri kullanımı, araç evrakları ve alkol kontrolü yapıldı.

Ekipler denetimlerini, kent girişindeki Kaynaşlı ile Gölyaka gişeleri, Bölköy girişi, Çay Mahallesi girişi, Yığılca Sapağı ve Çilimli Sapağında sürdürdü.

Bu sırada, Çay Mahallesi girişinde emniyet ekiplerinin GBT sorgusunda aranması bulunan bir kişi gözaltına alındı.

İzmir-Denizli-Manisa-Uşak

İzmir, Denizli, Manisa ve Uşak'ta emniyet ve jandarma birimlerinin katılımıyla "Huzur Türkiye" uygulaması gerçekleştirildi.

İzmir'de kent genelinde emniyet ve jandarma tarafından oluşturulan noktalardaki uygulamada, Genel Bilgi Tarama (GBT), araç evrakları ve alkol kontrolü yapıldı.

Kente giriş yapan şehirlerarası hizmet veren otobüsler durdurularak yolcuların kimlik kontrolü gerçekleştirildi, şüpheli şahısların üzerleri arandı.

Denizli'de yapılan kontrollerde ise aranan 5 kişi gözaltına alındı.

Uygulama kapsamında, emniyet kemeri kullanımı, araç evrakları kontrol edildi, dedektör köpek kullanılarak uyuşturucu madde arandı.

Manisa'daki operasyona da polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra motorize yunus ekipleri destek verdi. Uygulama kapsamında kentin yoğun bölgelerinde vatandaşların GBT kontrolü yapıldı.

Uşak'ta ise 180 polis kentte önceden belirlenen noktalarda denetimler yaptı.

Kent merkezi ve ilçelerde umuma açık iş yerleri ile bazı yollarda gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolleri gerçekleştirildi, araçlarda arama yapılarak plakaları sorgulandı.

Şırnak

Şırnak’ta emniyet ve jandarma birimlerinin katılımıyla "Huzur Türkiye" uygulaması gerçekleştirildi.

Şırnak’ta kent genelinde emniyet ve jandarma tarafından oluşturulan noktalardaki uygulamada, Genel Bilgi Tarama (GBT), araç evrakları ve alkol kontrolü yapıldı.

Kente giriş yapan araçlar durdurularak yolcuların kimlik kontrolü gerçekleştirildi, şüphelilerin üzerleri arandı.

Uygulama kapsamında, emniyet kemeri kullanımı, araç evrakları kontrol edildi, dedektör köpek kullanılarak uyuşturucu madde arandı.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdür Vekili Güngör Yıldız birlikte uygulama kontrol noktalarını denetledi.

Aktaş, sanayi noktasında canlı bağlantı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bilgi verdi.

Aktaş, kentte 72 noktada bini aşkın personelle uygulamayı gerçekleştirdiklerini belirti.

İnsanların rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamak ve suçluları ve kanun kaçaklarını tespit ederek adli mercilere yönlendirmeyi sağlamayı amaçladıklarını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"İnsanımızı rahatsız edecek, huzursuz edecek bütün kişi ve şahıslarla bu noktada bir mücadele ortaya koymayı amaçlıyoruz. Arkadaşlarımız ilimizin tamamında büyük bir özveriyle bu uygulamayı gerçekleştiriyorlar. İlimizde bütün tedbirleri en üst düzeyde alarak bayramın huzur ve güven ortamı içerisinde geçilmesini sağlama noktasında büyük bir gayret göstereceğiz.”

Uygulama sonucunda bin 48 aracın plaka, 2 bin 48 kişinin de GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamada, aranan 2 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Doğu Anadolu'daki 7 ilde de düzenlendi

Türkiye genelindeki "Türkiye Güven Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında Doğu Anadolu'daki 7 ilde çok sayıda polis ve jandarmanın katılımıyla denetimler yapıldı.

Vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla başlatılan asayiş uygulaması kapsamında Ağrı kent merkezi ve ilçelerinde 211 polis ve 3 arama köpeğiyle cadde, sokak ve iş yerlerinde kontroller gerçekleştirildi.

İl genelinde oluşturulan 12 arama noktasında denetim yapılan uygulama çerçevesinde, durumundan şüphelenilen bazı kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı, aranan şüpheliler ise gözaltına alındı.

Ekiplerce durdurulan yolcu otobüsleri ve araçların arandığı kontrollerde, trafikten men edildiği anlaşılan bazı araçlara da el konuldu, evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ağrılı vatandaşlardan Faruk Göktürk, huzur operasyonunu desteklediklerini belirterek, uygulamanın huzur ve güvene katkı verdiğini söyledi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde de polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla, ilçenin giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında araç plakalarının yanı sıra sürücü ve yolcuların kimlikleri sorgulandı.

İlçe merkezinde umuma açık iş yerler başta olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolleri gerçekleştirildi.

Bölgede, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli ve Iğdır'da da çok sayıda polis ve jandarmanın katılımıyla uygulama sürüyor.