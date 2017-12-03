Türkiye genelinde hava soğuyor kar ve yağmur geliyor

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde, pazartesi gününden itibaren Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkili olacağı tahmin ediliyor.

Soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların hissedilir derecede (8-16 derece) azalarak mevsim normallerinin altına ineceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde kar yağışları görülmesi bekleniyor.

Havanın pazartesi günü iç ve batı kesimlerde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Samsun ve Çorum çevrelerinde yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görülmesi bekleniyor.

Salı günü, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde karlar karışık yağmur ve kara dönmesi bekleniyor.

İstanbul'a kar geliyor

İstanbul’da hafta başından itibaren genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışın salı gecesi ve çarşamba günü kentin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar olarak görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da salı gecesi ve çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

İstanbul’da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışın salı gecesi ve çarşamba günü kentin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar olarak görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da yarın sağanakla en düşük hava sıcaklığının 12, en yüksek hava sıcaklığının 14 derece olması bekleniyor. Salı günü de yağmurun yağacağı, hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 7 derece olması tahmin ediliyor.

Karla karışık yağmur beklenen çarşamba günü hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Hava sıcaklığının 4 ila 9 derece olması beklenen perşembe gününün ardından cuma günü az bulutlu ve sıcaklığın 8-13 derece olması tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı sistem cuma günü yurdu terk edecek

Ülke genelinin çarşamba günü çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Perşembe günü ise ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı olacağı öngörülüyor.

Yağışların Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin cuma günü yurdu terk etmesi bekleniyor.

Soğuk hava dalgasıyla kuzey, iç ve doğu kesimlerde beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.