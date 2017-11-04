Türkiye genelinde 'Güvenli Eğitim Uygulaması' yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde üniversitelerin çevrelerinde yapılan "Güvenli Eğitim Uygulaması"nda, 107 bin 771 kişi ve 2 bin 591 umuma açık yer kontrol edildi.

Uygulama kapsamında, öğrencileri her türlü zararlı unsurlardan uzak tutmak, eğitim ve öğretimi güvenli bir ortamda sağlamak amacıyla üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren kafeler, elektronik oyun salonları, internet salonları, park ve bahçeler denetlendi.

Uygulamaya narkotik, asayiş, terörle mücadele ve ilgili şube müdürlüklerinden 3 bin 353 ekip, toplam 11 bin 446 personel katıldı. Ayrıca uygulamada, 12 dedektör köpek de kullanıldı.

Ekiplerce, 465 kişiye adli ve idari işlem uygulanırken, hakkında yakalama kararı bulunan 184 kişi yakalandı, çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle 68 kişi gözaltına alındı.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 9 bin 140 araçtan 356'sına cezai işlem uygulandı, 62'si trafikten men edildi. Söz konusu araç ve sürücülere eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle 227 bin 813 lira ceza kesildi.

Şahısların üzerilerinde, araçlarda ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 17 fişek, 4 kesici ve delici alet, 5 gram eroin, 92 gram esrar, 2 gram bonzai, bir uyuşturucu hap ve 396 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Açıklamada, 172 yıldır vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışan Türk Polis Teşkilatı'nın, gençlerin etkilenebileceği her türlü zararlı unsurdan uzak tutulması ve güvenli bir eğitim ve öğretim hayatı sürdürebilmelerini sağlamak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA