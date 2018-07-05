Türkiye genelinde 34 günde 50 kişi boğuldu

Özellikle yaz aylarının başlangıcında yapılan tüm uyarılar ve alınan önlemlere rağmen boğulma vakalarının önüne geçilemedi.

29'u çocuk 50 kişi hayatını kaybetti

Ülke genelinde 1 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında 30 ilde 29'u çocuk 50 kişi hayatını kaybetti.

Boğulma olayı en fazla göletlerde meydana geldi. Göletlerde 10'u çocuk olmak üzere İranlı, Suriyeli ve Afganistan uyrukluların da arasında yer aldığı 22 kişi yaşamını yitirdi. Denizlerde ise iki Suriyeli, bir Alman ve bir Rus olmak üzere 6'sı çocuk 10 kişi, sulama kanallarında 4'ü çocuk 5 kişi, derelerde 9'u çocuk 11 kişi ve havuzlarda biri Brezilyalı turist olmak üzere 2 kişi boğuldu.

En fazla boğulma olayı Şanlıurfa'da

Boğulma olaylarının en fazla yaşandığı il 4'ü çocuk 6 kişinin öldüğü Şanlıurfa oldu.

İstanbul ve Giresun Valiliği yaz aylarının başlamasıyla vatandaşların olası boğulma olaylarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valiliklerden yapılan açıklamalarda, yaz döneminde vatandaşların tatillerini rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri ve yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenebilmesi için çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.

Can kayıplarının yaşanmaması için sulama kanalı, gölet, nehir ve denize girilmesi uygun olmayan yasaklı bölgelerde ve hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda yüzülmemesi gibi uyarılar yapıldı.

Çocuklar için portatif yüzme havuzları

Görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi, dezavantajlı çocuklar için okullara portatif yüzme havuzu kurdu.

Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Arap Karademir, çocukların yaz tatilini mutlu bir şekilde geçirmesi için 3 okulda portatif yüzme havuzu kurduklarını, burada haftanın 6 günü eğitmen eşliğinde yüzme kursu verildiğini söyledi.

Boğulma vakalarına karşı cankurtaran kursu

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Sualtı Federasyonu ve Yüzme İl Temsilciliği baraj ve göletlerde boğulmaların önüne geçebilmek için cankurtaran kursu düzenleniyor.

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, yetiştirecekleri cankurtaranlarla boğulmaların önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Polis, vatandaşları boğulmalara karşı bilgilendirdi

Kastamonu Abana'da polis ekipleri, vatandaşları Karadeniz'in çeken akıntısıyla boğulmalara karşı bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sahil şeridinde denize giren vatandaşları ziyaret etti. Ekipler, denizde yaşanabilecek risklerle ilgili broşür dağıttı, vatandaşların görebileceği alanlara afişler yerleştirdi.

Kaynak: AA