Türkiye geneli oy verme işlemi sona erdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) doğudaki illerde oy verme işlemi için başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak, diğer illerde ise 08.00-17.00 olarak uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Doğu’daki 32 ilde oy kullanma saati 16.00’da dolarken Türkiye geneli oy verme işlemi saat 17.00 itibari ile sona erdi.

Oy kullanmanın bitiş saatine gelindiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarında gümrük kapılarında oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Bugün saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.