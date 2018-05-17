Türkiye genç nüfusuyla 20 AB ülkesini geride bıraktı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 2017 itibarıyla 15-24 yaş grubunda yaklaşık 13 milyon kişi bulunuyor.

Türkiye'nin genç nüfusu, Belçika'dan Yunanistan'a İsveç'ten Macaristan'a AB üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.

AB üyesi 28 ülkenin bu yaş grubundaki genç nüfusu yaklaşık 56 milyonu bulurken, Türkiye'deki genç nüfus, bu rakamın yaklaşık 4'te 1'i seviyesinde. Türkiye'de 15-24 yaş grubundaki genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 16,1'ini oluştururken, bu oran AB'de yüzde 10,9 olarak gerçekleşti.

Avrupa genelinde Türkiye'yi, yüzde 13,7 genç nüfus oranıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 12,9 ile Danimarka ve yüzde 12,3 ile Hollanda takip etti. Genç nüfus oranı Fransa'da 11,8, Almanya'da yüzde 10,6, İtalya'da da yüzde 9,7 olarak hesaplandı.

AB ülkeleri arasında en düşük genç nüfus oranına sahip ülke ise yüzde 9,3 ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi yüzde 9,6 olan genç nüfus oranlarıyla Çek Cumhuriyeti ve İspanya izledi.

Türkiye'de genç nüfusun payı azalıyor

Türkiye'deki genç nüfusun payı 1980 yılından bu yana düşüş gösteriyor.

Genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı 1980 yılında yüzde 20,2 düzeyindeyken, 2010 yılından itibaren yüzde 17'nin altına geriledi. Söz konusu oran, 2014'te yüzde 16,5, 2015'te yüzde 16,4, 2016'da yüzde 16,3 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK'in nüfus projeksiyonlarına göre, genç nüfus oranının 2023'te yüzde 14,8'e, 2030'da yüzde 14'e, 2040'da yüzde 13,4'e ve 2080'de yüzde 11,1'e kadar düşmesi öngörülüyor.

En genç ilimiz Hakkari

Genç nüfusun il bazında dağılımına bakıldığında, İstanbul'da 2,3 milyon genç yaşıyor.

Genç nüfus Ankara'da 826 bini, İzmir'de 589 bini, Bursa'da 413 bini, Şanlıurfa'da da 387 bini buluyor. Bunu 373 bin ile Konya, 354 bin ile Gaziantep, 348 bin ile Adana izliyor.

Geçen yıl genç nüfus oranının toplam nüfus içindeki oranının en yüksek olduğu il ise yüzde 25,6 ile Hakkari oldu. Buna göre 275 bin 761 nüfuslu Hakkari'de gençlerin sayısı 70 bin 673 olarak belirlendi. Hakkari'yi genç nüfus oranı yüzde 23,8 olan Şırnak ile yüzde 23,6 olan Bayburt takip etti.

Türkiye'de genç nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 13 ile Muğla olarak kayıtlara geçti. Toplam 938 bin 751 nüfuslu Muğla'da 122 bin 244 genç bulunuyor.

Kaynak: AA