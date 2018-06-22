Türkiye Gambiya'ya 20 otobüs hibe etti

Türkiye'nin Batı Afrika ülkesi Gambiya'ya hibe ettiği otobüslerin teslim töreni yapıldı.

Başkent Banjul'da düzenlenen törene Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi ve Başkan Danışmanı İsmail Hakkı Turunç ve çok sayıda yetkili katıldı.

Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow, Türkiye'nin bu yardımlarından duyduğu memnuniyeti belirtti ve otobüslerin kamuya hizmet etmek için uzun yollara gideceğini söyledi.

"Yeni hükümete bağlılık ve desteğin örneği"

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer de verilen hediyenin, Türkiye'nin yeni hükümete bağlılığı ve desteğinin bir örneği olduğunu söyledi.

İsmail Hakkı Turunç da "Türkiye, Gambiya'ya sadece otobüs vermekle kalmıyor, İstanbul Büyükşehir hizmetlerinin deneyimini ve bilgi birikimini Gambiya ile paylaşmak istiyoruz" dedi.

Kaynak :AA