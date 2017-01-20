Türkiye Ermenilerinden 'Garo Paylan' tepkisi

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önceki gün gerçekleşen görüşmede, gündeme gelen konular hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zamanki nezaketiyle kendilerini kabul ettiğini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirten Şirinoğlu, Erdoğan'a azınlık vakıflarının kendi içlerinde seçim yapamaması ile ilgili sorunları ve Ermeni cemaati olarak, HDP İstanbul Milletvekili Paylan'ın geçtiğimiz günlerde Meclis'te gerçekleştirdiği konuşmadan duydukları rahatsızlığı ilettiklerini anlattı.

Şirinoğlu, "Garo Paylan'ın Meclis'te yaptığı konuşma milletvekillerini, toplumu üzdüğü gibi Ermeni cemaatini de üzmüştür. Cemaatimizin yüzde 99'u bu açıklamalardan rahatsızdır. Ermeniler olarak bu tarz açıklamaları çok yanlış ve yersiz buluyoruz. Bu konudaki rahatsızlığımızı da Sayın Cumhurbaşkanımızla olan görüşmede ilettim. Bu benim görüşüm değil, Ermeni cemaatinin yüzde 99'unun ortak tepkisi ve görüşüdür." diye konuştu.

Paylan'ın sözleri

HDP İstanbul Milletvekili Paylan, 14 Ocak Cumartesi günü TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin 11. maddesinin görüşüldüğü esnada söz alarak, 1913-1923 yıllarında Ermeniler, Süryaniler, Rumlar ve Yahudilerin kaybedildiğini iddia etmiş ve "Büyük katliam ve soykırımlarla bu topraklardan ya sürüldüler ya mübadelelere uğradılar." ifadelerini kullanmıştı.