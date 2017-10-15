Türkiye engel tanımayan kahramanları bağrına bastı

Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın oyuncuları, Türk halkının kendilerini sahiplenmesinden dolayı büyük bir mutluluk yaşıyor.

Ay-yıldızlı formalarıyla Vodafone Park'ta 40 bini aşkın taraftarın önüne çıkan milliler, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek kupaya uzandı.

Milli sporcuları kupanın yanı sıra Türk halkının kendilerini bağrına basması sevindirdi. Halkın takımı sahiplenmesinden büyük mutluluk duyan milliler, aynı sevinci Türkiye'ye tekrar yaşatmak için yeni hedefi 2018 Dünya Şampiyonası'nda kupa olarak belirledi.

"Aldığımız kupayı Türk milletine armağan ediyoruz"

Şırnak'ta vatani görevini yaparken mayına basması sonucu sol bacağını dizinin altından kaybeden, aynı zamanda milli takımın kaptanı olan Osman Çakmak yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'na takım olarak çok iyi hazırlandıklarını belirti.

Hedeflerinin daima Türk halkını gururlandırmak olduğunu dile getiren Çakmak, "Şampiyonadan 3 ay önce de bize mikrofon uzatıldığında söz vermiştik. 'Bu sene hedef Avrupa Şampiyonası' demiştik. Takım halinde 'tek hedef, tek yürek' demiştik. Evet, hedefimize ulaştık. Türkiye'de düzenlenen şampiyonada kupa gitmedi, ülkemizde kaldı. Dünya şampiyonu Rusya'yı yendik. Futbolun ekolü İspanya ve İngiltere'yi yendik. Çok huzurluyuz, çok mutluyuz. Aldığımız kupayı Türk milletine armağan ediyoruz." diye konuştu.

"Türk halkını yeniden gururlandırmak istiyoruz"

Futbolun hata oyunu olduğunu ifade eden Çakmak, şunları anlattı:

"Her dakika hata yapabilirsin. Ancak biz öyle coşkulu oynadık ki; Türk halkı bizi öyle sahiplendi ki adeta bağrına bastı. Gaziantep'e geldik. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bizi halkımızla buluşturdu. Halkımızın bizlere destek vermesi ayrı bir mutluluk oldu. Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Türk halkını yeniden gururlandırmak istiyoruz. Bu kadar güzellikleri görünce 'biz neden bunu daha önce başarmadık' diye kendimize sorduk. İnşallah ekibimizde sıkıntı olmazsa hedef 2018 Dünya Kupası olacak."

"Amut hareketi armağanımdı"

Topun peşinde koşarken bir aracın altında kalan ancak futbol tutkusundan asla vazgeçmeyen oyunculardan Barış Telli de böyle bir başarı elde etmelerinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Gaziantep'te büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandıklarını dile getiren Telli, "Ampute Milli Takımı olarak Avrupa şampiyonu olduk. Çok mutluyuz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Anadolu Ajansı foto muhabiri amuda kalkarken fotoğrafımı çekmişti. Bizi izlemeye gelen 45 bin kişilik taraftara sevgimi göstermek için öyle bir hareket yaptım. O hareketi, oradaki 45 bin kişiye armağanımdı. Türk halkına teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

Doğuştan tek bacağı olmayan Rahmi Özcan ise kendilerine destek olan Türk halkına teşekkür ederek, "Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Çok büyük sürpriz oldu. Türk halkından çok fazla destek gördük, şükranlarımı sunuyorum. Allah izin verirse 2018'de dünya şampiyonu olmak istiyoruz. Türk halkını yine gururlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.