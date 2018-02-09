Türkiye en çok dış temsilciliği olan beşinci ülke

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin 273 temsilcilikle ilk sırada yer aldığı küresel diplomasi endeksinin 2017'ye dair verilerine göre, Çin'in 268 temsilcilikle ikinci, Fransa'nın 266 temsilcilikle üçüncü sırada yer aldığını aktardı.

Rusya Federasyonu'nun 242 temsilcilikle dördüncü olduğu sıralamada 229'ar temsilcilik ile Türkiye ve Japonya'nın beşinciliği paylaştığını belirten Aksoy, geçen yıl açılan yeni büyükelçiliklerle dış temsilcilik sayısı 239'a ulaşan Türkiye'nin Japonya'nın önüne geçtiğini söyledi.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy, şöyle devam etti:

"Sıralamadaki ülkelerden ilk 4'ü BMGK üyesi. Onlarla yarışır haldeyiz. Japonya'yı geçtik. Son veriler açıklanmadı. Burada 229 yazıyor ancak Türkiye'nin şu anda dış temsilcilik sayısı 239. Bunlardan 138 tanesi büyükelçilik, 86'sı başkonsolosluk, 13'ü daimi temsilcilik. Türkiye'nin 1 ticaret ofisi, 1 de konsolosluk ajansı var. Dış temsilciliklerimizin coğrafi dağılımı da çok yönlü dış politikamızı açık şekilde ortaya koyuyor. Örneğin Avrupa'da 92, Asya'da 70, Afrika'da 44, Amerika'da 29, Okyanusya'da 4 temsilciliğimiz bulunuyor. Yani dünyanın bütün kıtalarına yayılmış vaziyetteyiz. En son Freetown'da ve La Paz'da büyükelçilik açtık."

"Afrika'da temsilcilik sayımız 15 yılda 12'den 40'a yükseldi"

Türkiye'nin Afrika'ya açılım politikası çerçevesinde Afrika'da temsilcilik sayısını artırmaya önem verdiğini dile getiren Aksoy, "Afrika kıtasında 2002'de 12 olan büyükelçilik sayımız, bu yıl 40'a yükselmiş durumda. Bu yıl içinde Ekvator Ginesi'nde Malabo Büyükelçiliğimiz faaliyete geçecek ve böylece büyükelçilik sayımız 41'e yükselecek. Afrika kıtasında önümüzdeki dönemde temsilcilik sayımızı daha da artırmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika'daki temsilcilik sayısının artmasının ikili ticaret hacminde gözle görülür etkisinin olduğuna dikkati çeken Aksoy, "2002 yılında Afrika ülkeleriyle toplam dış ticaretimiz 3,7 milyar dolarken, bugün 19 milyar dolara yaklaşmış vaziyette. Bu süreçte Afrika'daki doğrudan yatırımlarımızın toplam değeri de 6 milyar doları geçti. Afrika'ya açılım politikamızın, açılan Büyükelçiliklerimizle somut getirilerini elde etmeye başladık.

Diplomatik temsilcilik sayımız aynı zamanda bizim küresel anlamda da bir güç olduğumuzu ortaya koyuyor. Bu süreçte çeşitli dillerde yaptığı yayınlarla, yurt dışındaki geniş ağıyla dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden Anadolu Ajansı ile de yakın çalışıyoruz. Haberlerinden geniş şekilde istifade edebiliyoruz. Muhabirleriyle çok yakın çalışıyoruz. Bu bakımdan size de teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

"Yurt dışı temsilciliklerde 4 bin 506 personel var"

Bakanlığın, genişleyen diplomatik ağıyla uyumlu bir şekilde personel sayısının da arttığına işaret eden Aksoy, "Şu anda Dışişleri Bakanlığındaki toplam personel sayısı 6 bin 235. Bunlardan bin 729'u merkezde, 4 bin 506'sı ise yurt dışında görevli. Diplomatik kariyer memuru sayımız da bin 850. Bu kariyer memurlarının 630'u kadın memur." dedi.

Kadın büyükelçi sayısının son dönemde arttığını vurgulayan Aksoy, "Merkez ve yurt dışındaki büyükelçi sayımız 255. Bunların 51'i kadın. Bakanlığımızda genel müdür yardımcılığı çok önemli bir görevdir. Genel müdür yardımcısı olanlar, büyükelçi olarak atanırlar. Şu anda merkezdeki 50 genel müdür yardımcısının yaklaşık yüzde 50'si kadın. Yani bu, gelecekte daha fazla kadın büyükelçimiz olacağı anlamına geliyor ve bizim için ayrı bir gurur meselesi." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Dışişleri Bakanlığının Enformasyon Genel Müdürlüğünde görevli 8 kadın diplomat ve personel ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

"15 Temmuz'dan sonra ihraç edilen 568 personelin 463'ü kariyer memuru"

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle iltisaklı personelin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmeye başlandığını hatırlatan Aksoy, "FETÖ'nün bizim kurumumuzu da doğrudan hedef aldığına şahit olduk. Bu kapsamda toplam 568 personel ihraç edildi. Bunlardan 463'ü kariyer memuru. Yani, diplomatik kariyer memurlarının yaklaşık yüzde 21'i ihraç edildi. Bu durumun yol açtığı personel eksikliğini gidermeye yönelik sınavlar açmaya başladık." diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığının Diplomasi Akademisinde diplomatlara, bakanlık personeline, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışına görevlendirilen çalışanlarına eğitim verildiğine dikkati çeken Aksoy, "Yurt dışından çok sayıda yabancı diplomata da eğitim veriyoruz. Geçen sene 400'e yakın diplomata eğitim verdik. Diplomasi akademimiz adeta bir okul gibi çalışıyor." dedi.

Aksoy, öğrencilere bakanlık ve yurt dışı temsilciliklerde staj yapma ve Dışişleri Bakanlığını tanıma imkanı verildiğini belirterek, "Öğrencilere de bakanlığımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın cazibesini artırmaya çalışıyoruz. Yoğun bir iş tempomuz var. Ancak tüm personelimiz meşakkatle çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki ekonomik krizin, Avrupa ülkelerinin tasarruf tedbirleri alarak dış temsilcilik sayısını azaltmasına neden olduğu değerlendirmesinde bulunan Aksoy, Türkiye'nin ise temsilcilik sayısını arttırmaya devam ettiğini söyledi.

"Vatandaşa çok yakınız, bir telefon uzağındayız"

Özellikle Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'da çok sayıda vatandaşımızın yaşadığını dile getiren Aksoy, Avrupa'da son dönemde artan ırkçılık ve İslam düşmanlığı karşısında buradaki Türklerle sürekli irtibatta olmaya, onların koşullarını iyileştirmeye ve haklarını korumaya çalıştıklarını anlattı.

Son yıllarda özellikle başkonsoloslukların vatandaşlarla doğrudan iletişim halinde olmaya daha da özen gösterdiğini belirten Aksoy, "Vatandaşa çok yakınız, telefonlarımız 24 saat açık, bir telefon uzaklarındayız. Vatandaşlarımız dış temsilciliklerimize rahat ulaştığında sorunların çözümü de hızlı ve kolay oluyor." dedi.

Kaynak: AA