Türkiye e-Devlet'te en hızlı gelişen ülkeler arasında

e-Devlet'le ilgili ölçümleme çalışmaları içinde en çok bilinen ve takip edileni Birleşmiş Milletler'in (BM) yürüttüğü e-Devlet Gelişmişlik Endeksi.

Ölçümlemeler iki yılda bir yapılıyor ve 3 alt endeksin eşit ağırlıklı ortalamasıyla hesaplanıyor.

Bu üç alt endeks, "Çevrimiçi Hizmet Endeksi", “Telekomünikasyon Altyapısı Endeksi" ve "İnsan Kaynağı Endeksi".

Çalışmalara hız verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, tüm alt endekslerde Türkiye'nin hızlı bir büyüme gösterdiğini söyledi.

"Ülkemiz ölçeğinde e-Devlet çalışmaları yeni gelişen teknolojiler ve küresel yaklaşımlar yakından takip edilerek Haberleşme Genel Müdürlüğümüz tarafından '2016-2019 Ulusal e-Devlet Strateji ve Eylem Planı' çerçevesinde yürütüldü. Bu noktada da hızlı bir yol alındı."

Bin 600'ün üzerinde hizmet e-Devlet Kapısı'nda

Hedef yıl sonuna kadar tüm dijital hizmetlerin e-Devlet Kapısı'ndan sunulması. Bakan Turhan, çalışmaların hızlandırıldığını açıkladı.

"Bu süreçte, 4 defa Bakanlar Kurulunda gerçekleşen ilerlemelere ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Bakanlıklarımızın, müsteşar, müsteşar yardımcısı ve bilgi işlem başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarımızın üst düzey temsilcilerinin katıldığı 25'e yakın koordinasyon toplantısı yapılmış, bin 600'ün üzerinde hizmet e-Devlet Kapısı'na entegre edilmiştir."

6 yılda 53 sıra birden yükseldi

e-Devlet stratejisiyle hareket edilmesinin sonuçları BM e-Devlet Gelişmişlik Endeksi’nde de kendisini gösterdi.

Endekse göre, Türkiye e-Devlet'te iki yılda en hızlı gelişen ülkelerden biri ve 68. sıradan 53. sıraya çıktı.

Dünyanın sayılı ülkeleri arasında

Cahit Turhan, Türkiye'nin 15 sıra birden yükselip, e-Devlet gelişmişlik seviyesi yüksek ülkeler arasına girdiğinden bahsetti.

"Türkiye, 2012'de listede 80. sıradaydı. 2014 yılında 71, 2016 yılında ise 68'e çıktı. Çalışmada en büyük artış çevrimiçi hizmetler endeksinde oldu. Türkiye çevrimiçi hizmetlerde 2012'de 82. sıradaydı. 68. sıradan 29. sıraya çıkarak dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini aldı. 6 yılda bu noktada tam tamına 53 sıra birden yükselerek dünyanın ilk 29 ülkesi arasına girdik."

Kaynak: AA