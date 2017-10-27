Türkiye, dünyanın polisine eğitim verdi

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı edindiği kabiliyet ve tecrübelerini gerek yabancı polis teşkilatları gerek yurt içi kamu kurum ve kuruluşların güvenliğini sağlayan birimlerle paylaşmaya devam etti.

Akademi, bu kapsamda yabancı ülkeler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla imzalanan uluslararası anlaşmalar, protokol ve muhtıralar doğrultusunda gelen talepleri değerlendirerek, eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi.

Buna göre, 2016-2017 yıllarında Moldova, Arnavutluk, Karadağ, Filistin, Madagaskar, Tunus, Kazakistan, Bosna Hersek, Kosova, Moğolistan, KKTC, Moldova, Pakistan, Afganistan, Sırbistan, Guatemala, Sudan ve Ürdün polis teşkilatlarının personeline 10 farklı alanda uluslararası eğitim verildi.

Programlara katılan 270 personel, "Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri Eğitimi", "İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi", "Polislikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi", "Uluslararası Organizasyon-Zirve Güvenliği Eğitimi", "Polis Eğiticilerinin Eğitimi", "Eğitim İhtiyaç Analizi Eğitimi", "Polis Müdahale Yöntem ve Teknikleri Eğitici Eğitimi", "Muhabere Merkezinde Çalışan Personelin Farkındalığının Artırılması Eğitimi" ve "Temel Atış Eğitimi" aldı.

Afganistan ile 10 Mayıs 2011'de imzalanan anlaşma kapsamında ise bugüne kadar Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 4 dönem erkek, 5 dönem kadın ve 2 dönem uzmanlık eğitimi olmak üzere 11 dönemde 3 bin 91 Afgan polisine eğitim verildi.

Ayrıca Afgan polis teşkilatında görev yapan 350 kadın personele yönelik 15 Ekim'de "Temel Polis Eğitimi" ve "Uzmanlık Eğitimi" alanlarında eğitimler verilmeye başlandı.

Yurt içi personele verilen eğitimler

Öte yandan, Akademi, yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı görev yapan personelin eğitimini de üstlendi. Bu kapsamda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 862 personeline, 10-12 Ekim'de düzenlenen "Av Koruma Görevlileri ve Saha Bekçileri Silah Eğitimi Semineri"nde dikkat etmeleri gereken hususlar anlatıldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde görevli 200 ceza infaz kurumu ikinci müdürü ile idari personele terör hükümlü ve tutuklularından gelebilecek her türlü terör eylemine karşı riski azaltmak, etkili önlemleri almak ve yürütmek amacıyla 19-23 Aralık 2016 tarihlerinde eğitim verildi.

Gümrük ve Muhafaza Genel Müdürlüğünden 693 personele katıldıkları kursta, kişi ve araç arama, güvenli müdahale ve atış taktikleri gösterildi.

Akademi görevlilerince, yabancı polis teşkilatları ve yurt içi güvenlik görevlilerine verilen eğitimlerin yanı sıra aralarında yabancıların da bulunduğu basın mensuplarına savaş bölgelerinde dikkat etmeleri gerekenler, teorik ve uygulamalı olarak gösterildi.

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü Haber Akademisi ile Polis Akademisi Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, 2015'ten bugüne kadar 13 dönemde verilen söz konusu eğitimlerden 184 basın mensubu kursiyer faydalandı.

