Türkiye dünyada en fazla sığınmacıya kucak açan ülke

Savaş, çatışma ve yoksulluk gibi nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalanların sayısı son yıllarda hızla artarken Türkiye, yaklaşık 3,9 milyon kişiyle en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olmayı sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK), nisan ayında yayımladığı verilere göre, Türkiye'de yaklaşık 3,6 milyon Suriyeli, 169 bin Afgan, 143 bin Iraklı, 35 bin İranlı, 4 bin 800 Somalili ve diğer uyruklardan 10 bin 800 olmak üzere yaklaşık 3,9 milyon sığınmacı bulunuyor. Türkiye, koruma talep eden kişilere ev sahipliği yapan ülkeler sıralamasında en önde geliyor.

"Türkiye'nin mülteci politikası küresel çapta örnek"

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş, dünyadaki en büyük mülteci krizine sebep olmaya devam ederken komşu ülkelerde yaşamak zorunda kalan Suriyeli mülteci sayısı 5,6 milyonu geçti.

Türkiye'de bulunan yaklaşık 3,6 milyon Suriyeli sığınmacının büyük çoğunluğu kampların dışında, kentsel ya da yarı kentsel alanlarda yaşıyor ve buradaki sığınmacıların çoğunluğunu çocuklarla kadınlar oluşturuyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mültecilere sağladığı kamu hizmetlerinin kalitesinden övgüyle söz ederek "Türkiye'nin mültecileri sosyal hayata dahil etme politikası küresel çapta örnek bir model" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA