Türkiye dünya polisini eğitiyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde, son 9 yılda Arnavutluk'tan Kırgızistan'a, Moğolistan'dan Filistin'e yaklaşık 30 ülkenin güvenlik güçlerine yönelik terörle mücadele, radikalleşme süreci ve önleme yöntemleri, polis liderliği, toplumsal olaylarda müzakere, zirve güvenliği ile uyuşturucu arama teknikleri konularında eğitim programları düzenlendi.

TİKA'dan alınan bilgiye göre, dost ve kardeş ülkelerin emniyet teşkilatı mensuplarına yönelik yürütülen Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi kapsamında iki ülke teşkilatlarının sahip oldukları tecrübelerin karşılıklı olarak paylaşılması, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirme ve iki ülke polis teşkilatlarının terminolojilerinde birlik sağlanması amacıyla hizmet içi ve uygulamalı eğitimler yapılıyor.

Bu çerçevede, ilk eğitimlere 2007–2008 döneminde pilot ülke olarak seçilen Arnavutluk ve Kırgızistan'ın polis gücüne eğitim verilmesiyle başlandı.

Çalışma, 2008- 2009 döneminde Kazakistan, Türkmenistan, Moğolistan ve Filistin, 2010'da Bosna-Hersek, 2011'de Azerbaycan ve Özbekistan, 2012'de Makedonya ve Tunus, 2013'te Karadağ, Maldivler, Güney Sudan ve Libya, 2014'te Moldova ve 2016'da da Romanya dahil edilerek genişletildi. Söz konusu ülkelere belirli dönemlerde düzenli eğitimler verilerek devam ediyor.

Polislik uygulamalarındaki uluslararası standartların yaygınlaştırılması, bölgesel güvenlik sorunlarına koordineli ve eşgüdüm halinde mücadele anlayışının geliştirilmesi, Türkiye'nin güvenlik iş birliği içerisinde olduğu ülkelerdeki üst düzey polis yöneticilerinin ve uzmanlık gerektiren birimlerde Türk polislerince verilen eğitimlerle polislik alanında yaşanan gelişmeler paylaşılarak karşı ülkenin polis teşkilatında modernleşmenin hızlandırılması amaçlanıyor.

Türk polislerince, Türkiye veya karşı ülkede verilen eğitimlerde, insan kaynakları yönetimi, teknik ve elektronik istihbaratı, terörle mücadele temel eğitimi, terörizme yol açan radikalleşme süreci ve önleme yöntemleri, oto hırsızlığı ile mücadele araç ön inceleme, polis liderliği ve yönetimi, risk analizi ve uyuşturucu arama teknikleri, polis liderliği ve yönetim becerileri, polislikte toplumsal cinsiyet eşitliği, temel dalgıç eğitimi, polis eğiticilerinin eğitimi, stratejik yönetim ve stratejik planlama, toplumsal eylem ve etkinliklerde güvenlik yönetimi, asayiş polisi ileri seviye atış ve silahlı saldırılara karşı koyma teknikleri, eğitici yetiştirme, VIP/önemli kişileri koruma, zirve güvenliği eğitimi, toplumsal olaylarda müzakere, göz yaşartıcı gazlarda ve teçhizat ile kullanım taktikleri ile asayiş taktik uygulama eğitimleri konularında bilgiler paylaşıldı.

Bu kapsamda, 2016'da 425 olmak üzere son 9 yılda Türkiye'de ve ilgili ülkelerde düzenlenen eğitim programlarına yaklaşık 7 bin polis katıldı.

Türkiye, eğitimlerin yanı sıra Arnavutluk ve Karadağ'ın polis gücünün üniformaları dahil olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını da karşıladı.