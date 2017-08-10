Türkiye Çinli turist sayısını artırmayı hedefliyor

Gelecek yıl, Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" kapsamında bir dizi etkinlik yapmayı planlayan Türk turizm camiası, gelecek yıl 1 milyon Çinli turisti misafir etmeyi hedefliyor.

Asya'nın doğu ve batısında bulunan bu iki kadim medeniyet arasındaki ilişkilerinin daha fazla geliştirilmesinin, Türkiye ve Çin ekonomilerine önemli katkı sağlaması, bu kapsamda turizmin ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde etkili rol oynaması bekleniyor.

Tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedefleyen "Kuşak ve Yol" projesi çerçevesinde 65 ülkeyi kapsayan toplamda yaklaşık 20 trilyon dolarlık bir ekonomik hacmin birçok alanda iş birliği öngörülüyor.

"Türkiye’nin en büyük sorunu tanıtım"

Çinli Wanda Group'a ait otellerden Wanda Realm Bejing'in Genel Müdürü Fuat Köroğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ülkede gelecek yılın "Türkiye Turizm Yılı" olarak ilan edilmesinin sektör açısından çok güzel bir fırsat olduğunu söyledi.

Köroğlu, söz konusu fırsatı bir gün bile kaybetmeden kullanabilmenin önemli olduğunu vurgulayarak, “Kuşak ve Yol" projesi de var. Bu da büyük bir fırsat. Türkiye’nin en büyük sorunu tanıtım ve maalesef hatta kötü tanıtım. Bundan dolayı bu fırsatı değerlendirmek için çok acele bir pazarlama planı yapılmalı. Çin pazarı büyük ve kapalı bir pazar durumunda. Pazarlama çalışmaları devamlı olmalı.” diye konuştu.

Tanıtım çalışmalarının mutlaka Çin televizyonlarının kullanılarak yapılması gerektiğini anlatan Köroğlu, “Çinliler en fazla Güney Kore, Japonya, Tayland, Fransa, İtalya, İsviçre, Almanya, ABD, Singapur ve Maldivler’i ziyaret ediyorlar. Bu ülkeler Türkiye’nin rakipleri. Çinli turistlerin neden bu ülkeleri seçtiklerine dair bir çalışma yapılabilir. Türkiye’de Çinli turistleri ağırlamak için kalıcı bazı önlemler alınmalı. Gezilecek yerler için yeni destinasyonlar ve hizmet alanları oluşturulmalı. Türkiye turizmi deniz, güneş ve kum üçgeninde geliştiği için Çin’den gelen bir turistin istediği bir ortam değil. Bu yüzden doğal ortam kullanılarak, köy evleri ve kahvehaneleri gibi konaklama ve eğlence imkanları sunulabilir. Çin pazarı yaz ayları ile sınırlı olmayan bir pazar.” değerlendirmesinde bulundu.

"Çinli turistler Türkiye’den memnun dönüyor"

Haisia Turizm ve Seyahat Acentası Üst Yöneticisi Zeng Wei ise, Çinli turistin daha çok tarihi yerleri ziyaret ettiğine ve Türkiye’nin bu konuda zengin bir ülke olduğuna dikkati çekerek, “Gerek doğal güzellikler gerek tarihi eserler bakımından Avrupa'da Türkiye gibi bir ülke yok." dedi.

Çin kültürü ile Türk kültürünün birbirine yakın olduğunu ifade eden Zeng, "Çin’den gelen turistler Türkiye’den memnun dönüyor. İki ülke arasında turizm canlandıkça bu daha da artacak." ifadelerini kullandı.

100 bin Çinli tatil için Türkiye'yi seçti

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Çin'den ülkemize yılın ilk yarısında 98 bin 603 ziyaretçi geldi. Dünyanın en fazla nüfusuna sahip Çin’den Türkiye'ye gelen turist sayısı söz konusu dönemde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14,58 artış gösterdi.

Çinliler yurt dışı gezilerine toplam 261 milyar dolar harcayarak dünyada ilk sırada yer aldı. Bu da dünya turizm harcamalarının yaklaşık yüzde 21'ine karşılık geldi.