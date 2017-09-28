  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Türkiye bu referandumu yok hükmünde saymaktadır'

'Türkiye bu referandumu yok hükmünde saymaktadır'

Başbakan Yıldırım, Irak'taki gayrimeşru referandumla ilgili, 'Bölgeye huzur getirmez, kardeşlik getirmez, barış getirmez. Türkiye bu referandumu yok hükmünde saymaktadır.' dedi.

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Türkiye bu referandumu yok hükmünde saymaktadır

Başbakan Binali Yıldırım, Hitit Üniversitesi'nde düzenlenen "Uluslararası Kadeş Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu"nda konuştu.

'Türkiye bu referandumu yok hükmünde saymaktadır'

Yıldırım, IKBY'deki gayrimeşru referandumla ilgili şunları söyledi:

Birileri maalesef şahsi ihtiraslarını orada yaşayan yüz binlerce, milyonlarca mazlum insanın geleceğini karartma pahasına bir maceraya kalkışmış durumda. Bu referandum neresinden bakarsanız bakın, bölgeye huzur getirmez, kardeşlik getirmez, barış getirmez. O bakımdan da Türkiye bu referandumu yok hükmünde saymaktadır."

Başbakan Yıldırım, "Sınır kapılarında muhatabımız Irak olacak, havaalanlarında muhatabımız Bağdat olacak ve bütün ekonomik faaliyetlerimizde birinci dereceden muhatabımız Irak merkezi yönetimi olacak." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Son beş yılda Suriye'den gelen göçmenlerin 224 bin 750 bebeği gözünü dünyaya bu topraklarda açtı. 509 bin sığınmacı evladımıza eğitim hizmeti veriyoruz. Okullarda Türk kardeşleriyle beraber eğitim görüyorlar. 200 bin yetişkin kardeşimiz mesleki eğitim alıyor, kurslar alıyor, hayata hazırlanıyor. 19 bin 332 genç üniversitelerde okuyor yani Çorum Hitit Üniversitesinin öğrenci sayısı kadar Suriyeli mülteci konumundaki öğrenciler bizim üniversitelerimizde geleceğe hazırlanıyor." dedi.

Etiketler: Başbakan Yıldırım, Irak'taki gayrimeşru referandum
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