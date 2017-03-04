Türkiye bir kez daha 'insanlık' için harekete geçiyor

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık yaptığı açıklamada, Doğu Afrika ve Yemen'de şiddetli kuraklık koşulları, çatışmalar, istikrarsızlık, şiddet ve ekonomik kötüleşme gibi nedenlerle bazı bölgelerde kıtlığın baş gösterdiğini hatırlattı.

Güney Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle bazı bölgelere ulaşım sağlanamadığını ve oralara sadece havadan gıda ile insani yardım ulaştırıldığını aktaran Kınık, bu nedenle burada açlıktan ölümler başladığını söyledi.

Kınık, bu kapsamda Türk Kızılayı ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile sivil toplum kuruluşları olarak insani yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.

Acil olarak ihtiyaç sahiplerine gıda temin etmek, ilaç ve su gibi diğer ihtiyaçlarını giderecek servisler sunmak istediklerini dile getiren Kerem Kınık, şunları ifade etti:

"Doğu Afrika ve Yemen'de şu anda açlık, kıtlık ve özellikle Yemen ve Güney Sudan'da çatışmalar nedeniyle çok büyük bir insani kriz yaşanıyor. Yemen'de 19 milyon insan yardıma muhtaç durumda, bunların 10 milyonu acil insani yardıma muhtaç durumdalar. Doğu Afrika'da 20 milyonu aşkın insan bu anlamda acil insani yardıma muhtaç durumda. Güney Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle bazı bölgelere ulaşım sağlanamıyor. Oralara sadece havadan gıda ve insani yardım ulaştırılabiliyor ve açlıktan ölümler başladı. Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk açlıktan ölüyor. Herhangi bir şekilde sağlık hizmeti alamayan insanlar, ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya bulunuyor. Dolayısıyla bu konuyla alakalı hem Türk Kızılayı olarak biz hem de sivil toplum kuruluşlarımız, Doğu Afrika ve Yemen'de insani yardım kampanyası düzenleyeceğiz. Çatışmalar, yoksulluklar, açlıklar nedeniyle çok büyük kriz yaşayan Doğu Afrika ve Yemen'e inşallah çok büyük boyutlu yardım seferberliği başlatıyoruz."