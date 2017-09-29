'Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması' başladı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Yenimahalle Atatürk Aile Sağlığı Merkezinde, "Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması" tanıtım programına katıldı.

Sağlık merkezinde araştırmaya yönelik anket formunu imzalayarak kendisi de araştırmaya dahil olan Demircan'ın bu kapsamda sağlık görevlelilerince kanı alındı, boy ve kilo ölçümleri gerçekleştirildi.

Demircan, bu işlemlerin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye'de daha önce de iki defa yapılan önemli bir araştırmanın şimdi üçüncüsünü yapıyoruz. 'Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2017' adını verdiğimiz bu çalışma önemli bir hedefe dönük. Toplumumuzda ciddi bir şekilde gözlenen ve giderek yükselen bir kilo artışı, hareket azlığı sorunuyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Hareket azlığının doğurduğu sonuçların sadece vücuttaki kilo artışıyla sınırlı kalmadığına ve çeşitli hastalıklara da yol açabildiğine dikkati çeken Demircan, bu hastalıkların en önemlileri arasında diyabetin bulunduğunu söyledi.

Demircan, "Maalesef Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında diyabet sıralamasında ikinci sırada. Bu bizim için düşündürücü. Uyarı çanlarının çaldığı bir süreç olarak görmemiz ve bununla mücadele etmemiz lazım." dedi.

"Bulaşıcı olmayan salgın hastalıklar olarak değerlendirebiliriz"

Bakan Demircan, Sağlık Bakanlığının temel görevinin halkın sağlığını korumak, hastalık durumunda gereken tedavileri sağlamak olduğuna işaret ederek, diyabetin yanı sıra obezite gibi hastalıklara da yol açan kilo artışı sorununun koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli konularından biri olduğunun altını çizdi.

"Aşırı kilo, obezite ve hareketsizliği bulaşıcı olmayan salgın hastalıklar olarak değerlendirebiliriz." diyen Demircan, araştırmanın amacının da 2010'de yapılan araştırma sonrasında toplumun genel beslenme alışkanlarının bir kez daha gözden geçirilmesi olduğunu ifade etti.

Demircan, 2010'da yapılan araştırmada toplumun yüzde 35'inin fazla kilolu, obezite oranının da yüzde 30 olarak tespit edildiğini, toplumun büyük kesiminin karbonhidrat ağırlıklı beslendiği ve tuz tüketiminin de fazla olduğu bulgusuna ulaşıldığını dile getirdi.

Yeni araştırma sonuçlandığında vatandaşların ekmek, tahıl, meyve tüketiminde ne durumda olduğunun görüleceğini belirten Demircan, şöyle devam etti:

"Bu araştırmada üç soru kağıdımız var. TÜİK aracılığıyla tespit edilmiş, araştırmaya dahil olan vatandaşlarımız geldiğinde, bu soruları cevaplayacak. Tabii ki bu sorulardan sonra da kilo, boy ölçümü endeksini tespit etmiş, aynı zamanda kan tahlili alınarak bu tahlil aracılığıyla kişinin beslenme ve beslenmesine bağlı olarak laboratuvar sonuçlarını gözden geçirmiş olacağız. Buna bağlı olarak da Türkiye'nin genel bir örneklemesini çıkarmış olacağız."

Demircan, araştırmaya Hacettepe ve Hasan Kalyoncu üniversitelerinin de destek sağladığını aktararak, medyanın da vatandaşların uyarılması konusunda gereken desteği sağlaması ile aşırı kilo, obezite ile mücadelede önemli bir başarının elde edilebileceğini vurguladı.

"22 bin kişi üzerinde yapılacak bir çalışma"

Sağlık Bakanı Demircan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının araştırmaya yönelik sorularını yanıtladı.

Araştırmanın kimleri kapsadığı sorusu üzerine Demircan, "Bu TÜİK tarafından belirlendi. 15 yaş üzeri yetişkinlerde yüzde 2 hata payı ile 22 bin kişi üzerinde yapılacak bir çalışma. Elbette araştırmaya belli oranda çocuklarımız da dahil olacak." diye konuştu.

İki ilde araştırmaya yönelik pilot uygulamanın gerçekleştirildiğini anlatan Demircan, araştırmanın şimdi Türkiye genelinde başlatıldığını bildirdi. Bakan Demircan, araştırmada kesin bir tarih aralığının belirlenmediğini, bitene kadar devam ettirileceğini söyledi.

Ahmet Demircan, diyabet oranlarına yönelik soruya, "Bizde bu konuda toplumdaki çalışmalar yeterli olarak tamamlanmış değil. Bu çalışma bize yön verecek, katkısı olacak ama yüzde 10-11'lik rakamlar çok yüksek Türkiye için. Avrupa'da ikinci olmamız, işin vehametini gösteriyor. Bunu çözmek zorundayız." cevabını verdi.

Öte yandan sağlık merkezinde yapılan ölçümlerde Bakan Demircan'ın kilosu 91, boyu ise 186,5 olarak ölçüldü.