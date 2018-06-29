Türkiye Belediyeler Birliği'nden Mostar'a otobüs yardımı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından, Bosna Hersek'in Mostar şehrine hibe edilen 3 otobüsün teslim töreni yapıldı.

Törene Türkiye'nin Mostar Başkonsolosu Zerrin Kandemir, Mostar Belediye Başkanı Ljubo Beslic, TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Mostar Otobüs Şirketi Müdürü Damir Maric ve davetliler katıldı.

"İyi ilişkilerin bir sembolü"

Türkiye'nin Mostar Başkonsolosu Zerrin Kandemir, hibe edilen otobüslerin Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki iyi ilişkilerin bir sembolü olduğunu belirtti.

"Türkiye Bosna Hersek'in istikrarını destekliyor, iki ülke arasındaki ilişkiler her geçen gün gelişiyor."

Mostar'da Türkiye'den gelen otobüslerin kullanılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen Zerrin Kandemir, "İki ülke arasında ekonomik ve kültürel bağları güçlendirmek için de projeler gerçekleştirileceğiz." dedi.

"İki ülke şehirleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine vesile olacak"

Mostar Belediye Başkanı Ljubo Beslic de iki ülke arasında halihazırda iyi olan ilişkilerin bu hibe ile daha da perçinleneceğini ifade etti.

TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör de söz konusu otobüslerin sadece belediyeden değil, tüm Türkiye'den bir hediye olduğunu söyledi.

"Yapılan bu yardım iki ülke şehirleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine vesile olacak."

"Mostarlılar için faydalı bir ulaşım aracı"

Mostar Otobüs Şirketi Müdürü Damir Maric, "Hibe edilen otobüsler Mostarlılar için faydalı bir ulaşım aracı olacak." dedi.

Hibe edilen otobüslerin değeri 150 bin euro.

Kaynak: AA