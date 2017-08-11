Türkiye bayrama 5 milyon 150 bin kurbanlıkla hazır

Türkiye'de 1 milyon 150 bini büyükbaş olmak üzere toplam 5 milyon 150 bin kurbanlık hayvan bulunuyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de toplam 117 ruhsatlı hayvan pazarı ve 18 hayvan borsası olmak üzere, toplam 135 ruhsatlı hayvan satış noktası bulunuyor. Toplam 59 ilde hayvan pazarı, 15 ilde de hayvan borsası faaliyet gösteriyor.

Geçen yıl itibarıyla Türkiye'de büyükbaş varlığı 14 milyon 222 bin 228, küçükbaş varlığı da 41 milyon 329 bin 232 olarak belirlendi.

Büyükbaş hayvan işletmeleri Türkvet Veteriner Bilgi Sistemi'ne (Türkvet), küçükbaş hayvan işletmeleri de Koyun ve Keçi Kayıt Sistemi'ne (KKKS) kayıt ediliyor. Türkvet'te kayıtlı büyükbaş hayvancılık işletme sayısı 1 milyon 461 bin 435, KKKS'ye kayıtlı küçükbaş hayvancılık işletme sayısı 473 bin 435, kayıtlı kulak küpesi üretici firma sayısı da 10 oldu.

Geçen sene itibarıyla 4 milyon 28 bin 298 büyükbaş ile 4 milyon 189 küçükbaş kayıt altına alındı.

Türkiye'de geçen sene Kurban Bayramı'nda 920 bin büyükbaş, 2 milyon 950 bin küçükbaş kesimi gerçekleşirken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, bu yıl için 1 milyon 150 bini büyükbaş, 4 milyonu küçükbaş olmak üzere kurbanlık hayvan şartlarına haiz toplam 5 milyon 150 bin hayvan varlığı tespit edildi.

Haziran'da yaklaşık 475 bin şap aşısı yapıldı

Bu sene Haziran ayında büyükbaş hayvanlara 335 bin 960, küçükbaş hayvanlara da 140 bin 582 şap aşısı yapıldı. Söz konusu dönemde 34 bin 107 büyükbaşa 201 bin 168 sığır brusellozu, 25 bin 925 küçükbaşa da şarbon aşısı yapıldı.

Küçükbaş hayvanlara 234 bin 27 koyun-keçi çiçeği, 460 bin 488 koyun-keçi brusellozu, 929 bin 852 koyun-keçi vebası, 137 bin 61 mavi dil aşılaması gerçekleştirildi.

Hayvan, hayvansal ürün ve yan ürünlerin ithalatında geçen yıl Türkiye'ye girişte gerçekleştirilen veteriner kontrollerinde toplam, 48 bin 760 işlem, 40 bin 376 analiz gerçekleştirildi. Bu dönemde, ithalat için 22 bin 910 uygunluk, 128 de uygunsuzluk yazısı hazırlandı.

Aynı dönemde, hayvan, hayvansal ürün ve yan ürünlerin ihracat kontrollerinde de 3 bin 347 numune alındı, 6 bin 756 analiz yapıldı ve 62 bin 343 sağlık sertifikası düzenlendi.