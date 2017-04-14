'Türkiye, Avrupa'nın emniyet sigortasıdır'

Antalya'nın Serik ilçesindeki Çınaraltı Meydanı'nda sağanağa rağmen "Kararımız Evet" yazılı dövizler taşıyan kalabalığa hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yağmur altında bile meydanın doldurulduğunu, memleket, devlet, ay yıldızlı al bayrak söz konusu olduğu zaman Seriklilerin durmayıp koştuğunu söyledi.

"Vur vur inlesin, Avrupa dinlesin" sloganlarıyla sık sık konuşması bölünen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"16 Nisan'da siz mühürü 'evet'e öyle bir vuracaksınız ki Avrupa sadece dinlemeyecek, ders alacak, haddini bildireceksiniz. Türk milletine ders vermeye çalışanlara en güzel dersi milletimiz 16 Nisan'da verecek. Sen kimsin de Türk milletine akıl vermeye çalışıyorsun? Senin zekan benim milletimden üstün mü? Aynı CHP zihniyeti, Türk milletini aptal zannediyorlar. Türk milleti akıllıdır, zekidir. Avrupa'dan 'hayır' denmesi için akıl veriyorlar. Sen aklını kendine sakla. Senin aklın, zekan varsa, Avrupa'nın sorunlarını çöz, Avrupa gidiyor uçuruma. Önce bunu durdur, neden taraf seçiyorsun?"

"Türkiye'den rahatsız olmayın"

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa'nın Türkiye'deki referandum için ilk kez taraf tuttuğunu, fesatlıktan çatladığını ve Türkiye'nin bağımsızlığından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Bağımsız Türkiye'den, kararlarını kendisi veren Türkiye'den rahatsız olmayın. Türkiye'yi dost gibi görün, bu Türkiye'nin size zararı olmaz. Türkiye, sizin yükünüzü alıyor. Bugün Türkiye, Avrupa'nın emniyet sibobudur, sigortasıdır. Ne istiyorsun Türkiye'den, ne istiyorsun Müslümanlardan da Müslümanlardan nefret ediyorsun? Neden İslam karşıtlığı artıyor? Kendine gel." diye konuştu. AA