  • 14 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.677
    EURO 3.907
  • BIST 90063.69
    ALTIN 151.753
Buradasınız : » » 'Türkiye, Avrupa'nın emniyet sigortasıdır'

'Türkiye, Avrupa'nın emniyet sigortasıdır'

Çavuşoğlu: Bağımsız Türkiye'den, kararlarını kendisi veren Türkiye'den rahatsız olmayın. Türkiye, sizin yükünüzü alıyor. Bugün Türkiye, Avrupa'nın emniyet sibobudur, sigortasıdır.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiye, Avrupanın emniyet sigortasıdır

Antalya'nın Serik ilçesindeki Çınaraltı Meydanı'nda sağanağa rağmen "Kararımız Evet" yazılı dövizler taşıyan kalabalığa hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yağmur altında bile meydanın doldurulduğunu, memleket, devlet, ay yıldızlı al bayrak söz konusu olduğu zaman Seriklilerin durmayıp koştuğunu söyledi.

"Vur vur inlesin, Avrupa dinlesin" sloganlarıyla sık sık konuşması bölünen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"16 Nisan'da siz mühürü 'evet'e öyle bir vuracaksınız ki Avrupa sadece dinlemeyecek, ders alacak, haddini bildireceksiniz. Türk milletine ders vermeye çalışanlara en güzel dersi milletimiz 16 Nisan'da verecek. Sen kimsin de Türk milletine akıl vermeye çalışıyorsun? Senin zekan benim milletimden üstün mü? Aynı CHP zihniyeti, Türk milletini aptal zannediyorlar. Türk milleti akıllıdır, zekidir. Avrupa'dan 'hayır' denmesi için akıl veriyorlar. Sen aklını kendine sakla. Senin aklın, zekan varsa, Avrupa'nın sorunlarını çöz, Avrupa gidiyor uçuruma. Önce bunu durdur, neden taraf seçiyorsun?"

"Türkiye'den rahatsız olmayın"

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa'nın Türkiye'deki referandum için ilk kez taraf tuttuğunu, fesatlıktan çatladığını ve Türkiye'nin bağımsızlığından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Bağımsız Türkiye'den, kararlarını kendisi veren Türkiye'den rahatsız olmayın. Türkiye'yi dost gibi görün, bu Türkiye'nin size zararı olmaz. Türkiye, sizin yükünüzü alıyor. Bugün Türkiye, Avrupa'nın emniyet sibobudur, sigortasıdır. Ne istiyorsun Türkiye'den, ne istiyorsun Müslümanlardan da Müslümanlardan nefret ediyorsun? Neden İslam karşıtlığı artıyor? Kendine gel." diye konuştu. AA

Etiketler: türkiye, avrupa, emniyet sigortası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER