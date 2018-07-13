Türkiye ATAK ile dünyanın vitrininde

Savunma sanayisinde tek kalemde en büyük ihracata imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Atak helikopterinin üretildiği tesisin kapılarını açtı.

Şirket, elindeki Atak siparişleri için yoğun bir çalışma yürütüyor.

1,5 milyar dolarlık sipariş

Atak helikopteri, Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle Pakistan güvenlik güçlerine de hizmet vermeye başlayacak.

Pakistan'a 30 adet Atak satışının bedeli yaklaşık 1,5 milyar doları buluyor.

Dünyada dördüncü

Bu rakam Türk savunma sanayisi tarihinin tek kalemde gerçekleştirilen en büyük ihracatı.

Türkiye, Atak satışıyla ABD, Rusya ve Fransa'dan sonra taarruz helikopteri ihracatı yapan 4. ülke oldu.

Türkiye şampiyonlar liginde

Taarruz helikopteri üretmek bu alanda "şampiyonlar ligi"ne girmek anlamına geliyor.

Dünyada taarruz helikopteri üreten ülke sayısı 5, şirket sayısı ise 6 ile sınırlı.

Devlet, sanayi ve askeri güç

Taarruz helikopteri gibi bir ürünün yurt dışına satılması uzun soluklu bir çalışmayı gerektiriyor.

Buradaki başarı ise devlet, sanayi ve askeri kesimin uyumuyla elde edilebiliyor.

2018'de ilk ihracat

Atak helikopterinin geliştirilmesine ilişkin sözleşme 2007'de imzalandı.

Program 2008'de yürürlüğe girdi, 2011'de ilk uçuş gerçekleştirildi, 2014'te envanterdeki yerini aldı, 2018'de ilk ihracat gerçekleştirildi.

Sınıfının en etkin helikopteri

İhracatın gerçekleşmesinde iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin yanında Atak helikopterinin üstün özellikleri etkili oldu.

Atak, kendi sınıfının en etkin helikopteri olarak öne çıkıyor.

Rakiplerini solladı

Atak, değişen muharebe ihtiyaçları dikkate alındığında performans ve manevra kabiliyeti anlamında sınıfındaki en üstün helikopter olarak gösteriliyor.

5 ton sınıfındaki Atak, çok daha hafif, çok daha uzun süre havada kalma, yüksek sıcaklık ve yüksek irtifada manevra gösterme gibi kabiliyetleriyle rakiplerinden ayrılıyor.

Yerli helikoptere yerli mühimmat

Rakipleri 1,5-2 saat havada kalabilirken Atak, 3 saat havada kalma süresiyle bu alanda tüm rakiplerini geride bırakıyor.

Atak, yerli mühimmatlarla donatılan silah sistemiyle de yüksek ateş gücüne sahip.

Diğer ülkelerin zamanını aldı

Taarruz helikopterlerinden Cobra envantere girmesinden 14 yıl sonra, Apache 16 yıl sonra, Tiger 12 yıl sonra yurt dışına satılabildi.

Bunların büyük bölümü de hibe, askeri paketler yoluyla ülkelere verildi.

İhracat başarısına imza attı

Atak ise envantere girmesinden 4 yıl gibi kısa bir sürede ticari bir sözleşmeyle ihracat başarısına ulaştı.

Atak, bu anlamda da tüm rakiplerini geride bırakan bir başarıya imza attı.

Himalayalar'ın tepesinden çöllere

Atak satışı için Pakistan'la görüşmeler 2014 yılında hızlandı. Bu süreçten sonra helikopter ciddi bir test ve değerlendirmeye tabi tutuldu.

Türkiye'de uçuş ve atış testleri yapıldı. Sağlanan başarının ardından helikopter Pakistan'a davet edildi.

14 bin feet yükseklik

Çin, bu süreçte "beğenirseniz alırsınız" yaklaşımıyla 3 helikopter hibe etti.

Pakistan'da da zorlu testlere tabi tutulan Atak, Himalayalar'da 14 bin feet yüksekliğe çıktı, çölde 52 derecede uçtu.

3-4 ay sonra teslimat

Testlerin ardından 1-1,5 yıllık sözleşme görüşmeleri sonunda da imzalar atıldı.

Bundan sonraki süreçte programa başlanması için Türkiye'den ihracat izinleri alınacak. İlk teslimat 3-4 ay sonra yapılacak.

Bu helikopter eğitimlerde kullanılacak. Diğer teslimatlar 1 yıl kadar sonra başlayacak. Tüm teslimat 2-3 yıllık bir süreye yayılacak.

Kaynak: AA