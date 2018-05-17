Türkiye Arakanlıları Ramazan’da da yalnız bırakmayacak

Arakan'da yıllardır uğradıkları zulüm nedeniyle birçok Müslüman, evlerini terk edip eyaletin iç bölgelerindeki kamplara sığınarak hayata tutunmaya çalışıyor.

Bölgede geçen yıl 25 Ağustos'ta başlayan şiddet olayları, yaklaşık 10 bin kişinin vahşice katledilmesine yol açtı, aralarında çok sayıda kadın, çocuk, bebek ve yaşlının bulunduğu 700 binden fazla kişiyi de topraklarından kopardı.

Bangladeş’teki kampların nüfusu bir milyonu aştı

Daha önceki şiddet olayları nedeniyle Myanmar'dan kaçarak komşu ülke Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplardaki nüfus, bu yeni göç dalgasıyla bir milyonu aştı.

Kamplardaki bir milyon kişi, derme çatma barakalarda, hiçbir gelirleri ve hijyenik ortamları olmadan yardıma muhtaç şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Arakanlı Müslümanların umut kapısı olan ve bölgeye yardımın yanı sıra manevi desteğini de götüren Türkiye, Ramazan ayında da bu kişilerin elinden tutacak.

TİKA, bölgedeki çalışmalarına Ramazan’da hız verecek

Kamplarda faaliyet gösteren Türk kuruluşların arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bulunuyor.

Hem Bangladeş'e sığınan hem de Arakan'daki kamplarda kalan Arakanlı Müslümanlara sağlıktan gıdaya birçok alanda yardımlarını sürdüren TİKA, Ramazan ayında da bu çalışmalarına hız verecek.

Başkanlık, Arakan'daki kamp ve köylerde kalan Müslüman nüfusa ve öncelikle acil ihtiyacı bulunan 5 bin aileye gıda paketi dağıtacak.

180 ihtiyaç sahibi aile için yeni barınaklar inşa edilecek

Bölgede muson mevsiminin yaklaşması nedeniyle barınaklarda zorlu koşullarda yaşayan 180 ihtiyaç sahibi aile için yeni barınaklar inşa edecek TİKA, Arakan'daki kamplarda yaşayan çocuklara yönelik sağlık taraması ve beslenme yardımı da yapacak.

TİKA, Bangladeş'teki kamplarda kalan Arakanlı Müslümanlara sıcak yemek dağıtımını Ramazan ayında yeniden düzenleyerek her gün 30 bin kişiye iftarda vermek üzere sıcak yemek ulaştıracak.

Mülteciler için gıda dağıtımlarının pirinç, mercimek ve yağdan oluştuğu dikkate alınarak 30 bin kişiye belli aralıklarla meyve dağıtılacak.

Ramazan ayında hem iftar hem de sahurda yemeklerin muhafazasını ve taşınmasını kolaylaştırmak için 30 bin kişiye sefertası dağıtacak başkanlık, 30 bin kişiye şeker, tuz, bisküvi, şekerleme, tatlı, hurma, çay, nohut, soğan, patates, biberden oluşan Ramazan paketi ulaştıracak.

TİKA, 30 bin kişiye de sabun, deterjan, diş macunu-fırçası, çocuk ve yetişkinler için iç çamaşırı, seccade, yer örtüsü, hijyenik ped gibi malzemelerden oluşan hijyen paketini ulaştırmayı amaçlıyor.

Başkanlık ayrıca Arakanlı Müslümanlar ile yerel halkın katılabileceği iftar programları düzenlemeyi planlıyor.

TDV de hem Myanmar'da hem Bangladeş'te olacak

TDV de Ramazan ayı boyunca hem Myanmar'daki hem de Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara yardım eli uzatmaya devam edecek.

Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda Ramazan süresince 6 bin 200 gıda kolisi dağıtacak vakıf, 5 bin aileye de iftar verecek.

Vakıf, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki kamplarda kalan Arakanlı Müslümanlar ve Bangladeş'in birçok bölgesindeki yerel halk için de çalışmalar yürütecek.

Kamplarda 10 bin gıda kolisi dağıtacak TDV, 13 bin kişiye de iftar verecek.

Kızılay'dan hem gıda paketi hem iftar

Kızılay, halihazırda gıda ve gıda dışı yardım faaliyetlerine ağırlık verse de kısa vadede barınma, beslenme, eğitim, psikososyal destek, hijyen, su, sosyal alanlar, sağlık gibi alanlarda üretilebilecek program ve projelerin tespiti, fizibilitesinin yapılması ve nihayetinde kaynağın insani yardıma dönüştürülmesi konusunda çalışmalarına devam ediyor.

Türk Kızılayı Bangladeş Delegasyon Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre kuruluş, Ramazan ayında da her hafta yaklaşık bin aileye normal gıda, bin aileye de hijyen seti dağıtımı yapacak.

Her hafta yaklaşık bin aileye Ramazan gıda paketi ve sebze-meyve paketi ulaştırmayı hedefleyen Kızılay, ayrıca yerel halkın ve Arakanlı Müslümanların da katılacağı iki ayrı iftar programı düzenleyecek.

Kaynak: AA