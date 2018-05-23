Türkiye arabuluculuktaki başarısıyla Avrupa'da ilk 5'te

Arabuluculuk, 1 Ocak 2018'den itibaren iş uyuşmazlıklarında dava şartı haline getirildi.

Hizmet, 9 bin arabulucuyla 108'i adliyelerde, 64'ü özel olmak üzere 172 arabuluculuk merkezinde veriliyor. İş hukuku uzmanlarıyla verilen bu hizmete, Eylül-Ekim ayından itibaren enerji hukuku, inşaat hukuku ve sağlık hukuku uzmanları da dahil edilecek.

1 Ocak'tan itibaren 112 bin uyuşmazlık başvurusu yapıldı. 33 bin 750'si anlaşmayla, 17 bin 650'si de anlaşamamayla sonuçlandı. Anlaşma oranı yüzde 65, anlaşamama oranı ise yaklaşık yüzde 35.

ABD'de arabuluculuk sistemi 1970 yılında başladı ve başarıyla uygulanıyor. İngiltere, İtalya da uygulayan ülkeler arasında. Türkiye de arabuluculukta yakaladığı başarıyla Avrupa'da ilk 5 ülke arasında.

İş mahkemelerinde dava sayısı yüzde 82 azaldı

Arabuluculuk uygulamasıyla 2018 yılında iş mahkemelerinde açılan dava sayısı geçen yıla göre yüzde 82 oranında azaldı. Hedef 200 bine yakın uyuşmazlığı mahkemeye gitmeden çözüme kavuşturmak.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, uygulamada ciddi bir başarı kazandıklarını söyledi.

"Bu yıl iş mahkemelerinde 18 bin 87 dosya açılmış durumda. Geçen sene açılan dava sayısı 250 bin. Bu sene çalışmalar bu şekilde devam ederse 60 bin ile 70 bin arasında uyuşmazlığın dava yoluna gideceğini öngörüyoruz. Bu da 200 bine yakın uyuşmazlığın dava yoluna gitmemesini sağlayacağımız anlamına geliyor. Yani dosya sayısını 250 binden 60-70 bine indireceğiz. Şu anda çok ciddi bir başarı ve ivme var. İnşallah bu başarı devam eder."

"Devletle vatandaşın 1200 uyuşmazlığını arabuluculuk çözdü"

İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle idareler de vatandaşla uyuşmazlıklarını arabuluculuğa taşıyabiliyor.

Öztatar, "Kamu kurumlarıyla vatandaş arasındaki bin 200'e yakın uyuşmazlık, arabuluculukla çözümlendi. Artık devletimiz de vatandaşıyla hiç mahkemelik olmadan, arabuluculuk sürecinden faydalanmak suretiyle sorunu çözer hale gelmiştir. Bu, gerçekten çok önemli bir reformdur. Şu ana kadar idarenin arabuluculuğa yaklaşımını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bunun devam etmesini ülkemiz açısından çok önemli bir reform olarak görüyoruz" dedi.

En fazla 28 günde sonuç alınması, emsal teşkil etmemesi ve tarafların kendi kararlarını verebilmesi dolayısıyla arabuluculuk kişilere büyük avantaj sağlıyor.

Kaynak: AA