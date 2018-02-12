Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı

Türkiye ve Afrika Birliğinin İstanbul'da ortaklaşa düzenlediği, konferans kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika ülkelerinden çok sayıda bakan ve Afrika Birliği temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi.

Konferansta Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ele alınacak.

Gelecek yıl Türkiye'de yapılacak 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne hazırlık amacı taşıyan konferans, Türkiye'nin Afrika Birliğinin stratejik ortağı olmasının 10. yılında düzenleniyor.

Afrika Birliğinin yanı sıra 19 Afrika ülkesinden bakan ve temsilcilerin katıldığı konferansta, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki iş birliğinin daha ileriye taşınması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Kaynak: AA