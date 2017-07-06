İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye kararına ilişkin, "Kimse Türkiye'nin seçeneksiz olduğunu zannetmesin. Avrupa Birliği (AB), Türkiye için ne tek seçenektir ne de vazgeçilmezdir." açıklamasında bulundu.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, Kopuz, AP’nin Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısını değerlendirdi.

AP'de bugün alınan kararın tavsiye niteliğinde olsa da tam bir skandal olduğunu belirten Kopuz, 16 Nisan referandumunun hemen akabinde, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Türkiye'nin yeniden siyasi denetim sürecine alınmasını öngören raporu kabul ettiğini anımsattı.

Kopuz, "O kararın siyasi olduğunu ve 16 Nisan referandumu ile ülkemizin önünde açılan yola taş koymak için alındığını o gün de ifade etmiş ve 'Türkiye Cumhuriyeti AB'den önce de vardı, sonra da var olacak' demiştim." ifadesini kullandı.

"Terörün mü yanında olacaklar evrensel değerlerin mi"?

Bugün AP tarafından alınan "bu utanç verici karar" için de tıpkı o günkü gibi halk tarafından kabul edilen anayasa değişikliğinin gerekçe gösterildiğini ve bazı kesimlerin Türkiye ile ilgili tasarruflarında art niyetli olduğunun bir kez daha kanıtlandığını vurgulayan Kopuz, "AP öncelikle şuna karar vermelidir: Terörün mü yanında olacaklar evrensel değerlerin mi? Halk iradesinin üstünlüğünü mü savunacaklar yoksa dış müdahaleyi mi? Darbecileri mi savunacaklar demokrasiyi mi?" dedi.

"Türkiye AB üyeliği için diz çöküp talimat bekleyecek bir ülke değildir"

Kopuz, AP'nin Türkiye üzerinde kirli emelleri olanların sözcüsü gibi davranarak tavsiyeleri yerine getirilmez ise AB'ye almamakla tehdit ettiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"AP şunu iyi bilmelidir ki Türkiye AB üyeliği için diz çöküp talimat bekleyecek bir ülke değildir. Başkanlık sistemiyle birlikte siyasi istikrarını sağlamış daha güçlü bir Türkiye tehditle değil ancak davetle bu birliğin içinde olur. Her şeye rağmen, AB Komisyonu ve Avrupa Konseyi'nin bu kararı dikkate almayacağını ümit ediyorum. AB ile ilişkilerimizin sağlıklı bir zeminde yürütülebilmesi için bu elzemdir. Bu arada kimse Türkiye'nin seçeneksiz olduğunu zannetmesin. AB, Türkiye için ne tek seçenektir ne de vazgeçilmezdir. Ben inanıyorum ki Türkiye kendi ayakları üzerinde durmayı ve istikameti üstünde yürümeyi son 15 yılda öğrenmiştir. Türkiye'yi dışlayan bir AB'nin, bunun sonuçlarına katlanamayacağını bilmesi gerekmektedir."