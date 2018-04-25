Türkiye, 57. Alay'a vefa için yürüdü

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla "Aynı Ruhla Çanakkale" temasıyla anma etkinlikleri yapıldı.

Diyarbakır

Çanakkale Zaferi'nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı şehitlerini anmak amacıyla Diyarbakır'da Sümer Camii'nde program düzenlendi.

Camide kılınan sabah namazının ardından vatandaşlara çorba ikram edildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce "57. Alay'a Vefa Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Cami önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla salavat ve tekbirler eşliğinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki Diyarbakır Hava Şehitliği'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından şehitler için dua edilerek Kur'an-ı Kerim okundu.

Program, şehit mezarlarının ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Ankara

"57. Alay Vefa Yürüyüşü", Ankara'da öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Yürüyüşte, öğrencilerden oluşan grup, sabah namazı vaktinde Yenimahalle Yahyalar Merkez Camii'nde bir araya geldi.

Cami çıkışında çorba ikram edilen grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği ile 15 Temmuz Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Salavat ve tekbirler eşliğinde şehitliğe gelen öğrenciler, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti.

Kars'ta 103 metrelik Türk bayrağıyla yürüdüler

Çanakkale Zaferi'nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alay Şehitleri, Gençlik ve Spor Bakanlığınca organize edilen "57. Alaya Vefa Yürüyüşü"yle anıldı.

Kars'ta Evliya Camii önünde saban namazından sonra toplanan vatandaşlar buradan yürüyüşe başladı.

Ellerinde 103 metrelik dev Türk bayrağıyla yürüyen grup, tekbirler getirerek "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Bolu

Bolu Valiliği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda, Kültür Mahallesinde bulunan Kültür Camii'nde bir araya gelen grup, sabah namazı kılıp, dua etti.

Namazın ardından katılımcılara cami bahçesinde çorba ikram edildi ve Türk bayrağı dağıtıldı.

Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı anısına sabah namazı ardından vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla Sağlık Mahallesinde bulunan Şehitliğe kadar yürüdü.

Burada da şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Mardin

Mardin'de de merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camii'nde sabah namazı kılındı.

Şehit ve gaziler için dua edilmesinin ardından katılımcılar, "Yeniden diriliş aynı ruhla Çanakkale'deyiz" yazılı pankart ve Türk bayrakları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na yürüdü. Yürüyüşün ardından çorba ikram edildi.

Şırnak

Şırnak'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, Geylani Camii'nde sabah namazında bir araya geldi.

Çanakkale Savaşları'nda şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namazın ardından İl Müftüsü Ramazan Tolan, "Çanakkale Zaferi ve 57. Alay" konulu sohbet gerçekleştirdi.

Cami çıkışında vatandaşlara sıcak çorba dağıtıldı.

Siirt

Siirt'te Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar sabah namazında Ensar Camii'nde bir araya geldi.

"Yeniden Diriliş Aynı Ruhla Çanakkale'deyiz" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Caminin imam hatibi Mehmet Ramazan Toprak'ın kıldırdığı sabah namazının ardından vaazda bulunan İl Müftüsü Faruk Arvas tarafından dua okundu.

Elazığ

57. Piyade Alayı şehitleri, Elazığ'da sabah namazının ardından "57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü" ile anıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Elazığ İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş kapsamında çoğunluğu gençlerden oluşan grup, sabah namazında İzzet Paşa Cami'nde toplandı.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından kıldırılan sabah namazın ardından, şehitler için dua edildi. Daha sonra cami avlusunda Gençlik Merkezi tarafından katılımcılara çorba ikram edildi.

Cami önünde toplanan grup, ellerinde ve önlerinde büyük Türk bayraklarıyla salavat ve tekbirler eşliğinde İcadiye Şehitliği'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

İstanbul

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı dolayısıyla 57. Alay şehitleri için düzenlenen etkinlikler kapsamında bir grup, sabah namazının ardından Eyüp Sultan Camiinden Edirnekapı Şehitliği'ne yürüdü.

Bir grup, Eyüp Sultan Camii'nde kılınan sabah namazının ardından Çanakkale Savaşı’nın 57. Alayı Şehitleri için dua etti.

Daha sonra cami meydanında toplanan gruba, alayın son yemeği kırık buğday çorbası dağıtıldı.

Mehter Takımı'nın gösterisinin ardından grup ellerinde Türk bayraklarıyla Edirnekapı Şehitliği'ne doğru yürüyüşe geçti.

Burada şehitler anısına düzenlenen törende saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Çanakkale Savaşı'nda şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu.

Sakarya

Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında Sakarya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Edirne

Edirne'de Selimiye Camii'nde bir araya gelen vatandaşlar, sabah namazı kıldı. Namazın ardından vatandaşlara çorba ikram edildi, Türk bayrağı dağıtıldı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un da aralarında yer aldığı kortej, Selimiye Camii'nden Balkan Şehitliği'ne kadar yürüdü. Kortejdekiler yürüyüş sırasında 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini taşıdı.

Şehitlikte düzenlenen törende de Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için yapılan duanın ardından etkinlik sona erdi.

Kırklareli

Kırklareli'nde düzenlenen "57. Alay'a Vefa Yürüyüşü" etkinliğinde Hızırbey Camii'nde bir araya gelen vatandaşlar, sabah namazı kıldı, dua etti.

Namazın ardından cami bahçesinde vatandaşlara çorba ikram edildi.

Daha sonra Atatürk Spor Salonu önünde toplanan vatandaşlar ve öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla şehitliğe yürüdü.

Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Bitlis

Bitlis'te tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla Çanakkale Zaferi'nde destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri anısına sabah namazı sonrası yürüyüş yapıldı.

"57. Alay Vefa Yürüyüşü" kapsamında Siteler Camii'nde saban namazının ardından mevlit okutularak şehitler için dua edildi.

Namazdan sonra yürüyüşe katılanlara çorba ikram edilerek 300 metre uzunluğunda Türk Bayrağı ile Şehitlik Anıtına kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Erzurum

Erzurum'da, kentin farklı noktalarından otobüslerle Narmanlı Camii'ne gelenler, sabah namazını kıldı ve dua etti. Cami çıkışında çorba ikram edildikten sonra halk, araçlarla Erzurum Karskapı Şehitliği yakınına taşındı. Bir süre yürüyerek şehitliğe gidenler, burada Kur'an-ı Kerim okuyarak şehitler için dua etti.

Program, şehit mezarlıklarında dua edilmesi ve Türk bayrağı bırakılmasıyla son buldu.

Ağrı

Ağrı'da da Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı dolayısıyla kent merkezi ve ilçelerde anma törenleri düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen anma töreni, sabah namazında Ağrı Merkez Cami'de başladı.

Sabah namazının ardından İl Müftüsü İbrahim Gemici'nin vaazını dinleyen halk, okunan duaların ardından Gençlik Merkezince ikram edilen çorbayı tattı.

Meydanda tamamlanan yürüyüş sonrası tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından son buldu.

Erzincan

Gençlik ve Spor Bakanlığının Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı nedeniyle düzenlediği "57. Alay Vefa Yürüyüşü", Erzincan'da çok sayıda kişinin katılımıyla yapıldı.

Erzincan'da Camii Kebir'de toplanan vatandaşlar ve protokole namaz sonrası Türk Kızılayı tarafından çorba ikram edildi.

Düzenlenen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tüm General Mehmet Özoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Fatih Serdar Köken kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Askerlerin eşliğinde Ordu Caddesi üzerinden başlayan yürüyüşte ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyen grup, zaman zaman tekbirler getirdi.

13 Şubat caddesi üzerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzincan Gençlik Merkezi önüne kadar devam eden yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Program, İl Müftüsü Yavuz Karabayır'ın duasıyla sona erdi.

Kaynak: AA