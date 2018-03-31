Türkiye, 2026 Kış Olimpiyatları'na resmen aday

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, 2026 Kış Olimpiyatları'nın Erzurum'a alınması için yoğun çaba gösterdiğini belirterek, bu hususta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çeşitli raporlar sunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenti ziyaretinde Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyatları'na aday şehir olacağını bildirmesinin ardından adaylık çalışmalarının hızlandığını vurgulayan Ilıcalı, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımıza geçen yıl ve bu yıl Erzurum'a geldiğinde 2026 Kış Olimpiyatları adaylığı için hazırladığım raporları vermiştim ve bu konunun önemini vurgulamıştım. Cumhurbaşkanımız, Allah razı olsun raporumuzu dikkate alıp, Erzurumlu hemşehrilerimize 'Erzurum olimpiyatlara hazır mı? diye sorarak müjdeyi de verdi ve sonra süreç başladı. 21 Mart'ta Türkiye Milli Olimpiyat Komitemiz (TMOK), 2026 Kış Olimpiyatları adaylığı için Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) başvuru yaptı. Dünyada bu olimpiyatlara şu anda İsveç, İsviçre, Avusturya, Kanada ve Türkiye adına Erzurum olmak üzere 5 aday var."

IOC adayları 2 Nisan'da açıklayacak

Ilıcalı, adaylığa ilişkin TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ile görüştüğünü ve adaylık başvurusuna ilişkin evrakı alıp dosyasına koyduğunu aktararak, "Erzurum Türkiye adına 2026 Kış Olimpiyatları'na resmen aday. 2 Nisan'da IOC tüm adayları açıklayacak. Şimdiden şehrimize, ülkemize, vatanımıza hayırlı olsun" dedi.

Teknik ekiplerin Erzurum'da incelemelerde bulunacağını anlatan Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mayıs ayında Erzurum'a gelecek teknik ekipler tesisleri inceleyip, halkın bu konuda ilgisine bakacak, yerel yöneticilerle görüşme yapacak ve bir rapor hazırlayacak. Bu raporu da Uluslararası Olimpiyat Yönetim Kuruluna sunacak. Temmuz ayında bu komite kısa listeyi açıklayacak sonrası artık Erzurumlu hemşehrilerimizin gayretiyle olacak. Bütün toplantılarda, gittiğim her yerde bu konunun çok önemli olduğunu söylüyorum. Mutlaka temmuz ayında elenmememiz gerekiyor."

"Erzurum kış turizminde büyük ivme kazanacak"

Ilıcalı, kentin ev sahipliği yaptığı Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ni (EYOF) başarıyla gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Erzurum'un çok önemli tesisleri var, daha önceden bu şehirde kış olimpiyatları başarıyla yapıldı. Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyatları'na adaylığının duyulmasıyla yurt dışından müşavirlik hizmeti için heyetler bizleri arayıp teklifte bulunuyor. Bu olimpiyatlar için sadece çok amaçlı bir kızak yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Erzurum'un, 2026 Kış Olimpiyatları adaylığına destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TMOK Başkanı Erdener'e hemşehrileri adına teşekkür eden Ilıcalı, "Erzurum, 2026 Kış Olimpiyatları ile kış turizminde büyük ivme kazanacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA