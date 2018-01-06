Türkiye 20 milyondan fazla yabancıya e-Vize verdi

Sınır kapıları ve havaalanlarındaki kuyrukları engellemek için hayata geçirilen Elektronik Vize Başvuru Sistemi'nin uygulanmaya başlandığı 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2018'e kadar geçen sürede 23 milyon 254 bin 597 yabancıdan 20 milyon 485 bin 631'i 3 dakikada Türkiye vizesi aldı.

Yaz aylarında artış göstermekle birlikte günlük ortalama 15-17 bin e-Vize verildi. Söz konusu dönemde en fazla e-Vize verilen gün 46 bin 747 ile 13 Temmuz 2015 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde e-Vize kapsamında toplanan vize harcı 457 milyon 78 bin 762 dolar olurken, bu rakam sadece 2017'de 101 milyon 776 bin 885 dolar olarak gerçekleşti.

2017'de 4,3 milyon e-Vize verildi

Verilere göre, geçen yıl 4 milyon 801 bin 862 yabancı turist e-Vize'ye başvuru yaptı. Başvuruların 4 milyon 287 bin 222'si e-Vize'ye dönüşürken, e-Vize'ye dönüşme oranı yüzde 89,28 oldu.

Söz konusu dönemde en çok vize verilen ülke 1,1 milyon ile İngiltere olurken, İngiltere'yi sırasıyla Irak, Hollanda, Suudi Arabistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Polonya, Kuveyt, Belçika, Cezayir ve ABD takip etti.

9 dilde hizmet veriliyor

Sadece turizm ve iş amaçlı seyahatler için kullanılabilen e-Vize başvuruları bireysel, aile ve grup olarak yapılabiliyor.

e-Vize başvurusunun yapıldığı www.evisa.gov.tr, Çince'den Hollandaca'ya kadar 9 dilde hizmet veriyor.

İşlemler 3 dakika sürüyor

Bireyler www.evisa.gov.tr üzerinden ortalama 3 dakika içinde e-Vize alabiliyor. Turizm ve ticaret amaçlı seyahatler için Türkiye vizesi, Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışı temsilcilikleri, hudut kapıları ve e-Vize Başvuru Sistemi üzerinden ediniliyor.

e-Vize'nin hizmete girdiği 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2018'e kadar en çok vize verilen ülkeler şöyle:

1 İngiltere 5.769.815

2 Irak 2.619.262

3 Hollanda 2.164.142

4 Belçika 1.119.294

5 Polonya 1.040.445

6 Suudi Arabistan 1.001.006

7 A.B.D. 856.335

8 Çin Halk Cumhuriyeti 734.482

9 Norveç 662.181

10 Kuveyt 620.831

Kaynak: AA