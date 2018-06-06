Türkiye 191 ülkeden 115 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın ev sahipliğinde 7'inci Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni ve iftar programı düzenlendi. Programa, YTB Başkanı Eren, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref Ateş'in yanı sıra çok sayıda mezun öğrenci katıldı.

Eren, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 191 ülkeden 115 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirterek, "Biz, bu mevcudu Türkiye'nin 2023 vizyonu dahilinde 200 bine ulaştırmak için gayret sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yükseköğretiminin uluslararasılaşmasını büyük boyutlara ulaştıracak bu hedefin gerçekleştirilmesinde Türkiye Bursları programının önemli rolünün olduğunu dile getiren Eren, her yıl 100 binin üzerinde başvuru aldıklarını kaydetti.

Eren, "Türkiye Bursları, 2012'de hayata geçirilmesinin üzerinden geçen 5 senede, 150 ülkeden 27 bin 678 öğrenciyi ağırlamış ve 142 ülkeden 8 bin 536 öğrenciyi de mezun etmiş ve ülkelerine göndermiştir." diye konuştu.

Türkiye Bursları'nın, halihazırda 17 bin bursiyeriyle akademik iş birliğinin yanı sıra barış ve kardeşlik iklimine sağladığı katkılarla da önemli bir misyonu yerine getirdiğini söyleyen Eren, "Ülkelerimiz arasında sağlam iş birliklerinin kurulmasında bizlere yardımlarını esirgemeyen Türkiye Burslusu öğrencilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'yi, uluslararası eğitim alanında önde gelen ülkelerden biri haline getiren Türkiye Burslarının yürütücü kurumu YTB'nin, mezun olan öğrencilere asla veda etmediğinin altını çizen Eren, şunları kaydetti:

"Biliriz ki hayatlarının önemli bir dönemini Türkiye'de ve Türk milletiyle birlikte geçiren, bu ülkeyi tanıyıp bizlerle aynı dili konuşan öğrencilerimiz artık Türkiye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsunlar, tüm mezunlarımız artık yeni bir ailenin, 165 ülkeye dağılmış 150 bin kişilik Türkiye Mezunları ailesinin bir üyesidir. Ticarette, diplomaside, kültürde ve kariyeriniz olarak seçeceğiniz daha pek çok alanda, Türkiye artık sizin doğal bir ortağınız, doğal bir partnerinizdir. Aynı şekilde sizler de ülkelerinizdeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliklerinin yanında, ülkenize ayak basan her Türk'ün doğal bir ev sahibi haline gelmiş bulunuyorsunuz."

Mezunlar Türkiye'nin "gönül elçisi"

YTB Başkanı Eren, 19 ülkede aktif halde bulunan ve mezunların tamamının kendi girişimiyle kurduğu 22 Türkiye Mezunları Derneğinin, ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin ve Türkiye Mezunu olmanın kurumsal eseri olduğunu vurguladı.

Bu derneklerden 12'sinin kuruluş aşamalarını tamamlamak üzere olduğunu belirten Eren, "İçinde bulunduğumuz 2018'de bu derneklerin sayısının dünya üzerinde 50'ye çıkması hedeflenmektedir. Bizim için çok yeni bir hedef. İnşallah mezun derneklerimizin sayısını artıracağız." diye konuştu.

Eren, Türk dış politikasının son yıllardaki atılımları sonucu 2000'li yıllarda açılan Türk diplomatik misyonlarının yanı sıra öğrencilerden her birinin de ülkesine döndüğünde Türkiye'nin bir "gönül elçisi" olma payesini taşımaktan mutluluk duyacağını dile getirdi.

Abdullah Eren, gelenek haline gelen mezuniyet töreninin, bu kez ramazan ayına rastlamasının, kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu belirterek, "Bu vesileyle hepinizin ramazanını kutlar, bu mübarek ayın sizlere, ailelerinize ve ülkelerinize sağlık ve afiyet getirmesini dilerim." dedi.

Konuşmasının sonunda bu yıl mezun olan öğrencileri tebrik eden Eren'e, Türkiye Burslusu bir öğrencinin cam boyayla YTB amblemini işlediği tablo hediye edildi.

"Filistin halkına verilen destek için minnettarız"

Mezun öğrenciler adına konuşma yapan ODTÜ Matematik Bölümü doktora programından mezun olan Yusuf Dabboorasad, eğitim için ülkesi Filistin'den 2012'de Türkiye'ye geldiğini belirterek, uluslararası öğrenciler adına kendilerine verilen fırsat için Türkiye'ye teşekkür etti.

Gazzeli öğrenci Dabborasad, Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında olduğuna işaret ederek, Filistinli öğrencilerin ülkelerine verilen destek için Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getirdi.

Programın sonunda başarılı 5 öğrenciye sertifikaları verildi.

Bölümlerini birincilikle bitiren öğrencilere tablet hediye edildi.

Kaynak: AA