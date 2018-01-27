Türkiye, 19 ülkeden polis ve askerleri eğitiyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle ilk eğitimlere, 2007-2008 döneminde pilot ülke olarak seçilen Arnavutluk ve Kırgızistan'ın polis gücüne eğitim verilmesiyle başlandı.

Proje kapsamında, eğitimlere bugüne kadar Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, Guatemala, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Maldivler, Meksika, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Sırbistan, Tunus, Türkmenistan, Ekvator, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya, Tanzanya, Somali, Tacikistan, Ukrayna, Fildişi Sahili, Gambiya, Bangladeş, Ürdün, Haiti, Mali, Nijerya, Etiyopya ve Zambiya'dan polisler katıldı.

2007-2017 yılları arasında Türkiye ve ilgili ülkelerde olmak üzere 419 kurs gerçekleştirildi, bu kurslara 7 bin 375 kursiyerin katılımı sağlandı.

Proje çerçevesinde emniyet teşkilatı mensuplarına yönelik tecrübelerin karşılıklı paylaşımı, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirme ve iki ülke polis teşkilatlarının terminolojilerinde birlik sağlanması amacıyla hizmet içi ve uygulamalı eğitimler verildi.

Türkiye, birçok konuda yabancı güvenlik güçlerini eğitiyor

Yabancı polis memurlarına verilen eğitimler kapsamında, temel atış eğitimi, toplum destekli polislik, terörle mücadele, önemli kişileri koruma, dalgıç eğitimi, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele, toplumsal eylem ve etkinliklerde güvenlik yönetimi, siber suç, cinayet soruşturma teknikleri, asayiş polisi ileri seviye atış eğitimi, operasyonel atış teknikleri, insan kaynakları yönetimi, belge ve arşiv yönetim sistemleri, çocuk polisi temel eğitimi ve istihbarat gibi konular yer aldı.

Ayrıca TİKA ve Jandarma Genel Komutanlığı iş birliğinde, Kolluk Kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliğini güçlendirmek, ortak tarihsel ve kültürel yakınlığın pekiştirilmesi amacıyla Türkiye'de, Senegal, Bangladeş, Moldova ve Kazakistan jandarma personeline yönelik çeşitli alanlarda eğitim programları düzenlendi. Düzenlenen eğitimlere 62 jandarma personeli katıldı.

Kaynak: AA