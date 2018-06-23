  • 23 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.679
    EURO 5.455
  • BIST 95852.11
    ALTIN 190.926
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Turkish Cargo Güney Afrika'dan İran'a 3 zürafa taşıdı

Turkish Cargo Güney Afrika'dan İran'a 3 zürafa taşıdı

Turkish Cargo, müşterilerine canlı hayvan taşımacılığı hizmeti de sunuyor. Bakıcı, veteriner ve serfikalı personelin eşlik ettiği yolculukta bu kez 3 zürafa taşındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Turkish Cargo Güney Afrikadan İrana 3 zürafa taşıdı

Turkish Cargo, 16 aylık 3 zürafayı Güney Afrika Johannesburg'dan İstanbul aktarmalı olarak İran'ın başkenti Tahran'a taşıdı.

THY Basın Müşavirliği'nin açıklamasına göre, nakledilen zürafalara uçuş süresince bakıcıları, veterinerleri ve IATA Live Animals Regulation (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği) sertifikalı Turkish Cargo personeli eşlik etti.

Canlı hayvan taşımalarına en üst düzeyde özen göstererek gökyüzünde doğal yaşama yakın koşullar oluşturan Turkish Cargo, ayrıca son bir ayda Johannesburg'dan yedisi yavru 10 aslanı Pakistan'a, 10 zebrayı Bangladeş'e, 4 fili Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 3 maymunu Ukrayna'ya İstanbul aktarmalı olarak başarılı bir şekilde taşıdı.

Turkish Cargo, müşterilerine sunduğu canlı hayvan taşımacılığı hizmeti için kabul, depolama ve sevk süreçlerinde IATA-LAR yönetmeliğini referans alıyor. Yönetmelikte belirtilen dokümantasyon, kafesleme, etiketleme ve işaretleme kurallarını canlı hayvan taşıma sürecinde özenle uyguluyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: zürafa, turkish cargo, Güney Afrika
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER